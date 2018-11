Tunisie: La victoire à tout prix

Le coach stadiste a axé son travail essentiellement sur le volet technico-tactique, histoire de parfaire davantage les automatismes et remédier à certaines défaillances au niveau de l'entrejeu et de l'attaque. «Ce stage nous a permis de retrouver la sérénité. Nous avons axé notre travail sur la coordination entre les trois compartiments qui étaient fragilisés lors de nos trois dernières journées. Les joueurs ont repris confiance et sont motivés pour renouer avec le succès face au CSS», a déclaré Mohamed M'kacher, très optimiste pour la reprise du championnat.

En parallèle de cette préparation, deux matches amicaux ont été disputés respectivement face à la JSK (1-1) et l'USMonastir (1-1). «Ce fut une occasion pour évaluer les joueurs», a ajouté le coach stadiste.

Khmiri, Junior et Moubarek bons pour le service

Après une semaine chargée à Sousse, les camarades de Amdouni sont rentrés au Bardo pour entamer leur préparation pour le match face au leader de la Ligue 1, en l'occurrence le CSS. Tout le monde était là, y compris Jassem Khmiri -- en dépit de quelques bobos contractés face à la sélection olympique égyptienne --, et les étrangers Juniors, Besson et Moubarek qui ont été avec leurs sélections.

«Certes, le CSS est un adversaire très coriace. Ils ont des joueurs techniques et assez compacts tactiquement. Nous sommes sereins et motivés pour renouer avec le succès qui nous fuit depuis trois journées respectivement face à la JSK, l'USBG et l'ASG», a conclu Mohamed M'kacher.

Le Stade Tunisien est dans l'obligation de renouer avec le succès. Le match de cet après-midi face au CSS sera déterminant pour la suite du championnat. Le coach bardolais a un effectif très riche, à l'instar de Ben Ali, Khmiri, Bnina, Hadda, Bel Akrimi, Hammami, Khadraoui, Djelassi, Homri, Sfaxi, Besson, Junior et Moubarek.

Adepte de la formule 4-2-3-1, le technicien stadiste aura la possibilité de consolider sa stratégie pour imposer son jeu face à un ensemble sfaxien qui sait voyager et qui ne fait pas de cadeaux.

«La victoire, rien que la victoire, tel sera le mot d'ordre des Bardolais, appelés à se surpasser pour renouer avec le succès», a affirmé l'international olympique Jassem Khmiri. Le staff technique aura à composer la meilleure formation possible. Amdouni sera reconduit dans son poste de gardien. Ben Ali et Bel Akrimi seront titulaires sur les flancs droit et gauche de la défense, tandis que Khmiri et Bnina formeront l'axe central.

A l'entrejeu, Hadda et Homri évolueront comme milieux défensifs derrière Junior et Hammami. Ces derniers auront la tâche d'alimenter leur attaque par de belles balles pour Sfaxi et Besson.