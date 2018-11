Cote d'Ivoire: Menaces sanitaires aux frontières - Les Forces de défense et de sécurité préparent la riposte

Un atelier pour renforcer les capacités des hommes en uniforme face aux graves épidémies qui menacent les pays.

Pour mieux renforcer les contrôles face aux menaces sanitaires aux frontières (terre, air, mer), les Forces de défense et de sécurité ont organisé, hier, à l'école de la gendarmerie nationale, un atelier de renforcement des capacités.

En effet, la communauté internationale, compte tenu des récentes situations d'urgence dans le monde, a décidé de mettre en œuvre la sécurité sanitaire mondiale à travers l'application du Règlement sanitaire international (Rsi) 2005 et l'approche « une seule santé ».

La Côte d'Ivoire, éligible au projet programme de la sécurité sanitaire mondiale, Global health security agenda (Ghsa) du système de santé dans le domaine de la surveillance épidémiologique, multiplie les actions pour renforcer ses capacités de surveillance aux frontières.

Jean Pierre Malan, directeur de cabinet représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, a salué l'excellente coopération existant entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Il a surtout insisté sur le fait que les Usa ont toujours offert des opportunités au ministère de la Défense en vue de pouvoir participer à plusieurs réunions de haut niveau où les questions de santé sont débattues avec l'aide de l'ambassade des États-Unis.

« Ces réunions ont permis aux services des armées de s'imprégner de l'engagement du secteur sécurité -défense dans le contrôle des menaces sanitaires, notamment aux frontières. L'atelier de ce jour s'inscrit dans la vision stratégique du plan d'action national de sécurité et sanitaire dont s'est doté la Côte d'Ivoire. Cet atelier vous donnera l'occasion de réfléchir sur le renforcement de la participation des Forces armées et de toutes les composantes des forces de sécurité dans la gestion des urgences de santé publique ou autres catastrophes. Notamment en ce qui concerne la mutualisation des moyens à mettre en œuvre face à une menace sanitaire aux frontières », fait-il remarquer. Il a conclu son discours par une invitation à la vigilance. Et éviter surtout de baisser la garde.

Le Dr. NDiaye Sérigne, directeur de Global security, a salué l'engagement au plus haut niveau des autorités ivoiriennes de faire tout le nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire du pays. Pour lui, cette sécurité est pour le bien-être public, mais elle contribue aussi au développement humain et économique du pays. Parce qu'elle a favorisé l'avènement de conditions qui réduisent les menaces et l'impact d'événements qui peuvent affecter la santé collective des populations.

« Au- delà de ces considérations, la sécurité sanitaire est une composante de l'engagement que la Côte d'Ivoire a pris avec la communauté internationale dans le cadre du règlement sanitaire international. Depuis 2015, le gouvernement américain a pris l'initiative de l'agenda pour la sécurité sanitaire mondiale consistant à apporter une assistance technique et financière à plus de 60 pays dans le monde pour développer leurs capacités de prévention, détection et riposte face aux maladies infectieuses. En Côte d'Ivoire, en particulier, les Usa ont engagé près de 50 millions de dollars (soit environ 28 milliards de FCfa), pour une période de 5 ans en vue de mettre l'accent sur la surveillance, les laboratoires, les ressources humaines (Fetp), la vaccination », a-t-il indiqué.