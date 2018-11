Cote d'Ivoire: Aménagement du cadre de vie - Les architectes d'intérieur prennent leur destin en main

Les belles boutiques des stations-service, les splendides façades des pâtisseries qui embellissent de plus en plus les avenues à Abidjan, l'intérieur somptueux des bars, l'aspect convivial des restaurants, les éclatantes officines de pharmacies... le formidable plateau de la première chaîne de la Télévision d'Etat (Rti) sont l'œuvre d'architectes d'intérieur.

Voilà une profession qui existe depuis longtemps, mais qui n'est pas très connue. Les acteurs du secteur sont bien décidés à changer cette situation. En tout cas depuis que leur métier a été reconnu officiellement par le gouvernement à travers un décret pris, le 23 février 2017, les choses bougent de plus en plus. « Nous avons décidé de nous faire connaître par la population », fait savoir le président du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire (Cnaici), Noël Dibo.

Quand l'homme se met à parler de son métier, c'est avec passion. Il le définit comme la discipline qui « repense et optimise l'espace, le rend sécuritaire, l'adapte aux besoins exprimés par ceux qui l'habitent, le fréquente, y travaille ».

L'architecte d'intérieur, note-t-il, « conçoit le second œuvre et aménage l'espace en fonction de paramètres psychologiques et physiques, afin d'améliorer la qualité de vie ».

C'est donc l'architecte d'intérieur, qui, dit-on, rend le gros œuvre véritablement opérationnel et fonctionnel. A ce propos, Noël Dibo fait remarquer que ses collègues et lui, font en sorte que le bâtiment soit bien intégré et qu'il ait une bonne présentation. « Le bien-être, le confort des personnes à l'intérieur de leurs demeures... tout l'environnement intérieur, nous en faisons notre affaire », dit-il.

Le président du Cnaici invite le grand public à ne surtout pas confondre les architectes d'intérieur avec les décorateurs d'intérieur.

Et puis, il insiste sur le fait que sa corporation ne marche aucunement sur les plates-bandes d'aucune autre corporation. Notamment, les architectes. Il voit plutôt une complémentarité entre les deux disciplines. Pour lui, il ne devrait pas exister le moindre conflit. Les choses, de son point de vue, sont bien déterminées. « Nous, les architectes d'intérieur, sommes les acteurs de la personnalisation des espaces », insiste-t-il.

Si par le passé, les affaires étaient timides, les architectes d'intérieurs se frottent désormais les mains. Parce qu'ils sont de plus en plus sollicités. Toute chose qui met sur la sellette leur Organisation. Parce qu'il s'agit d'honorer de manière exemplaire la confiance placée en eux, explique, Noël Dibo.

Faut-il le noter, le Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire a été créé en 2009. Il compte à ce jour près de 400 membres. L'Organisation se donne pour objectif, entre autres, de donner les moyens aux professionnel du secteur qui veulent exercer effectivement le métier.

Les architectes d'intérieurs sont formés à l'Ecole des beaux-arts de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturel (Insaac).