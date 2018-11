Tunisie: Une innovation audacieuse

Le CSP avait alors représenté une avancée spectaculaire en matière de droits pour les femmes musulmanes de Tunisie, qui se débarrassaient ainsi de la répudiation (divorce abusif unilatéral) et de la polygamie, et se voyaient investies de divers droits citoyens qui allaient être, par la suite, étendus d'année en année.

La Tunisie avait fait l'objet, à l'époque, d'une terrible campagne de dénigrement de la part de l'ensemble des pays arabes et musulmans, mais certains de ces pays ont, par la suite, et bien plus tard, pris partiellement exemple sur notre pays, sans toutefois arriver à se débarrasser complètement du poids des législations ancestrales responsables du statut dévalorisant dont la femme était prisonnière.

Aujourd'hui, et malgré un rôle économique, social et scientifique ou technique de plus en plus évident dans la plupart des pays musulmans, la femme est maintenue dans ce statut dévalorisant qui réduit décisivement ses moyens, ses capacités et ses aptitudes. La Tunisie étant l'exception qui s'est attachée à son CSP et n'a jamais cessé de l'enrichir, au point d'avoir dépassé, par divers droits ou libertés, les femmes de certains pays parmi les plus modernes.

La nouvelle avancée suggérée par le président Béji Caïd Essebsi est autant audacieuse que conforme aux nouvelles aspirations de nombreuses femmes. Ces femmes qui produisent parfois plus que les hommes, qui excellent dans leurs études souvent plus que les hommes, qui assument leurs responsabilités familiales avec plus d'attachement et d'abnégation que les hommes, par quels arguments pourrait-on, de nos jours, les priver de leurs droits économiques alors qu'elles assument leur devoir de «pourvoyeurs de fonds» au même titre que les hommes ? Sûrement pas sur la base de l'égalité face à la loi ou celle que prône l'Islam coranique.

Restera posé, si la loi est menée à terme, le problème de son application effective de la part de celles qui l'appellent de leurs vœux, celles qui sont privées, à ce jour, dans nos villes et dans nos campagnes, y compris de la demi-part qu'on fait mine de leur destiner «conformément à la Chariâa», lorsqu'elles ne sont pas carrément spoliées, privées de tout héritage.

Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres sera, désormais, du ressort de l'Assemblée. Beaucoup de députés ne lui sont pas vraiment favorables, mais son concepteur a su faire preuve de souplesse pour permettre à chacune et chacun de choisir en pleine conscience à quelle option se conformer, suivant sa libre interprétation du texte coranique qui réglemente l'héritage.

Certains applaudiront cette innovation juridique en terre d'Islam, d'autres la maudirons ou la combattront, seule l'histoire dira aux générations futures laquelle des voies aura correspondu au plus sage ijtihad.