Tunisie: Fnac Darty s'implante en Tunisie

En installant deux enseignes en Tunisie, Fnac Darty poursuit son déploiement en Afrique. Le groupe est également présent au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Congo ou encore au Cameroun. L'objectif est d'ouvrir 5 magasins par enseigne à l'horizon 2023, soit, à terme, 10 magasins au total implantés en Tunisie.

Avec cette double ouverture Fnac et Darty à Tunis, le groupe privilégie à nouveau le modèle de la franchise. Fnac Darty s'appuie sur l'expertise et la puissance d'un partenaire local Managetech, fruit d'une joint-venture entre les groupes Indigo et Utic. Ces deux magasins franchisés présenteront l'ensemble des produits et des services proposés par la Fnac et Darty.

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26.000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4 Mds€.