Congo-Kinshasa: Campagne électorale - Les évêques invitent la population à opter pour un leadership nouveau

À un mois des élections, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) sont montés au créneau le 23 novembre pour tirer la sonnette d'alarme sur le danger d'une parodie d'élection qui guette le pays au regard d'un certain nombre des faits qui ne permettent pas de croire en des scrutins crédibles. Dans un message diffusé à l'issue d'une assemblée extraordinaire destinée à « évaluer le processus électoral », les évêques ont fait le constat que, pour l'heure, aucune indication ne permet de croire à la crédibilité des élections.

D'après eux, les conditions, quant à ce, ne sont pas encore réunies. Les lignes n'ont pas véritablement bougé quant à l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre, ont-ils constaté. De la répression des manifestations au manque d'accès équitable aux médias publics en passant par l'exil forcé de quelques opposants dont plusieurs continuent de croupir en prison, les évêques concluent qu'il y a encore beaucoup à faire. « Ce tableau permet-il d'aller aux élections sans que les résultats ne soient contestés ?», se sont-ils interrogés.

Quant au déroulement de la campagne électorale, ils ont relevé quelques abus. « Nous observons aussi que, contrairement aux dispositions légales, des agents de la territoriale et des administratifs, des ministres et des chefs de village sont contraints de battre campagne pour une seule tendance politique. Et les moyens de l'État sont réquisitionnés et mis à la disposition d'une seule plate-forme en politique. Ce qui consacre l'inégalité des chances, inadmissible dans une compétition démocratique », ont-ils dénoncé. Aussi appellent-ils la population à opter pour un leadership nouveau. « Nous vous prévenons contre des beaux parleurs et des vendeurs d'illusion. Méfiez-vous surtout de ceux qui distribuent l'argent pour acheter vos voix », ont-ils recommandé.

Concernant la machine à voter, les évêques de la Cénco réclament un consensus qui mettrait toutes les parties prenantes d'accord quant au recours de cette technologie pendant le vote. « Nous pensons qu'il est encore possible de trouver un consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter, estime l'abbé Nsholé. Si l'usage de cette machine s'avérait inéluctable, nous demandons à la Céni de rassurer le peuple congolais que la machine ne sera exclusivement utilisée que pour l'identification des candidats et l'impression des bulletins de vote, de procéder uniquement au comptage manuel des voix et d'afficher les procès-verbaux dans tous les bureaux de vote et de dépouillement le même jour, autrement elle jetterait le discrédit sur le résultat du scrutin », ont-ils indiqué.