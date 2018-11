Cote d'Ivoire: Didier Drogba - Un capitaine exemplaire

C'est en septembre 2002, lors d'un match des éliminatoires de la Can 2004 contre l'Afrique du Sud, au stade Houphouët-Boigny, que Didier Drogba a effectué ses premiers pas en sélection nationale de Côte d'Ivoire.

Bien que possédant la double nationalité, le joueur qui évoluait à Guingamp, à l'époque, a rapidement opté pour son pays d'origine, alors qu'il avait la possibilité de jouer pour la France. « Il n'a pas hésité à devenir international ivoirien alors qu'il possédait aussi la nationalité française. Il s'est vite adapté au groupe, en se montrant très respectueux de la hiérarchie », a expliqué Robert Nouzaret, ancien sélectionneur des Eléphants de 2002 à 2004.

Malgré l'élimination des Eléphants pour la Can 2004, le public sportif ivoirien a adopté Drogba qui aidera la Côte d'Ivoire à écrire l'une de ses plus belles pages de son football en 2002 et 2014. Bien que n'ayant pas remporté de Can, la star ivoirienne a été de tous les grands rendez-vous avec la sélection.

Leader naturel d'une génération dorée, composée à majorité de joueurs formés à l'académie Mimosifcom, Drogba dispute sa première Can avec les Eléphants en 2006 au Caire. Une campagne explosive au cours de laquelle, le capitaine des Eléphants a inscrit 3 buts en six matchs, mais Drogba et ses coéquipiers ont perdu, en finale, face à l'Egypte. Il a, durant sa carrière internationale, pris part à 5 phases finales de Coupe d'Afrique des nations (2006, 2008, 2010, 2012 et 2013) et disputé deux finales (2006 et 2012). Il a participé également à trois phases finales de Coupe du monde (2006, 2010 et 2014).

Une carrière internationale intense avec les Eléphants et qui a été marquée par des moments forts tels que la première qualification pour la Coupe du monde en 2006. Battus à domicile contre le Cameroun (2-3), les Eléphants sont allés arracher leur ticket pour la Coupe du monde en octobre 2005 à Omdurman en battant le Soudan (3-1). Ce jour-là, Didier Drogba et ses coéquipiers ont lancé un appel à la réconciliation au peuple ivoirien, depuis leur hôtel, au Soudan.

En 2010 en Afrique du Sud, Drogba a été le premier joueur africain à marquer contre le Brésil en Coupe du monde. Une coupe du monde au cours de laquelle, le capitaine des Eléphants a joué avec une attelle au bras après une fracture contractée en match de préparation au Japon.

Auteur de 65 buts en 106 sélections, il est le meilleur des Eléphants de tous les temps. Son caractère et sa détermination ont marqué une sélection où il faisait l'unanimité sur ses qualités de rassembleur. « Didier est un fédérateur. On lui a demandé beaucoup, parfois trop. On se reposait peut-être trop sur lui. Comme dans toutes les équipes, il y a des affinités, mais Didier était entièrement tourné vers la réussite de l'équipe », a témoigné Gérard Gnahouan, ancien gardien de but des Eléphants.