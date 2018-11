Algérie: Victimes percutées par des véhicules à Alger - 26 morts durant les 10 premiers mois écoulés de 2018

Alger — Les accidents de la route ont fait 26 morts, percutées par des véhicules, au cours des dix (10) premiers mois écoulés, dans la wilaya d'Alger, sur un total de 53 victimes déplorées dans la wilaya, a-t-on appris samedi d'une source à la Direction de wilaya de la Protection civile.

Le nombre d'accidents de la circulation enregistré dans la wilaya d'Alger, de janvier jusqu'à octobre dernier, a atteint 5019 accidents ayant fait 53 morts (38 hommes, 9 femmes et 6 enfants), et 5123 blessés, sachant que les accidents de la route où les victimes ont été percutées par des véhicules, ont causé le plus grand nombre de victimes (26 morts), a indiqué le Chargé de Communication à la Direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, dans une déclaration à l'APS.

La même source indique qu'en ce qui concerne les victimes percutées par des véhicules, il a été enregistré 1139 blessés, 26 morts, contre 2148 blessés et 17 morts, suite au télescopage de véhicules, ainsi que 275 blessés et 4 morts, victimes de renversement de véhicules, outre 1561 blessés et 6 morts, suite à d'autres accidents.

Le nombre d'interventions enregistré, au cours des 10 premiers mois écoulés de l'année en cours 2018 à Alger, en matière de secours et d'évacuation, a atteint 43.002 interventions lors desquelles, 34.333 personnes ont été secourues, mais 975 décès sont à déplorer, précise-t-on de même source.

D'après le bilan des interventions de la Protection civile d'Alger, les services mêmes services ont effectué 7784 interventions et ont fait état, de 4062 incendies, au cours desquels 139 victimes ont été secourues et 5 victimes déplorées. Quant au nombre des incendies industriels survenus dans la capitale, ils sont au nombre de 3, contre 230 incendies urbains.

Le nombre total des feux de végétaux, de forêts, de récoltes et de palmiers dans la wilaya, s'élève à 2411, outre 458 divers véhicules, ainsi que 14 engins, ayant pris feu.

D'autre part, 2207 personnes ont été secourues, dont des personnes sans abris, souligne-t-on de même source.