Algérie: Complexe "Tosyali" d'Oran - inauguration de la troisième étape de l'investissement

ORAN - Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a inauguré samedi la troisième étape de l'investissement du complexe de sidérurgie "Tosyali", basé à Béthioua (40 Km à l'Est d'Oran).

Cette nouvelle étape du complexe, entré en production en 2013, s'inscrit dans le cadre du développement de l'industrie de la sidérurgie en Algérie, notamment par l'appui de l'Etat aux investissements nationaux et étrangers, a souligné le ministre, lors de la cérémonie d'inauguration, rappelant que ce complexe est "le plus grand en Afrique".

Achevée et mise en service avec succès, cette nouvelle installation industrielle est dédiée à la valorisation de la matière première du fer et du minerai de fer de gisements. Elle est équipée des moyens technologiques les plus récentes et respectant les normes environnementales, selon le président du Conseil d'administration du complexe, Fouad Tosyali.

Cette nouvelle usine est intégrée au complexe. Elle comprend une unité de pelletisation pour le traitement du minerai de fer avec une capacité de production de 4 millions de tonnes par an de pellets.

D'autres unités font partie de cette nouvelle installation comme une aciérie d'une capacité de 2,5 millions de tonnes/an, dotée d'un four à arc, présenté comme le plus grand au monde, et d'une unité annexe de la même taille pour le traitement en réduction directe (DRI).

Deux laminoirs de rond à béton à haute vitesse d'une capacité de traitement de 2,4 millions de tonnes/an, une unité de pipes en spirale avec une capacité de 400.000 tonnes/an et divers autres unités auxiliaires sont également intégrés à cette nouvelle installation.

Actuellement, avec l'ensemble de ses installations, le complexe "Tosyali" répond aux besoins du marché national avec une production de près de 4 millions de tonnes/an de rond à béton et de fil machine.

Cette cadence a permis d'économiser deux milliards de dollars US consacrés auparavant à l'importation de ces produits ferreux, a-t-on expliqué. L'année prochaine, "Tosyali" prévoit d'exporter pour quelque 300 millions de dollars US de produits ferreux.

Par ailleurs, la réalisation prochaine d'un convoyeur allant du complexe au port d'Arzew, sur une distance de près de 11 km, figure parmi les ambitions proches de Tosyali.

Ce projet, inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le port d'Arzew, va permettre au complexe via le convoyeur, dès juin 2019, de pouvoir accueillir, pour la première fois en Algérie, des minéraliers de 200.000 tonnes. Le chargement de la cargaison se fera en quatre jours, a-t-on souligné.