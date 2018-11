Cote d'Ivoire: Journée mondiale du Tourisme - Songon-Kassemblé valorise le secteur

La célébration qui s'est déroulée dans la pure tradition Atchan, a révélé un riche patrimoine culturel à promouvoir.

La commune de Songon, dans le droit fil de la célébration de la journée mondiale du tourisme 2018, a accueilli le 23 novembre une cérémonie festive couplée avec une conférence dans le village de Songon-Kassemblé.

Placée sous le parrainage du maire de la commune N'Koumo Eric, représenté par le 2e adjoint au maire, Mankoua Mobio Yvon, cette célébration a été rehaussée par la présence d'Assiélou Oua Assiélou, Conseiller chargé des programmes d'activité, des projets et la prospective à Côte d'Ivoire Tourisme et des chefs coutumiers. Cette journée, organisée par la directrice régionale du Tourisme d'Abidjan, était placée sous le thème : « Existe-t-il un lien entre le tourisme et l'évolution du numérique ?»

A l'occasion de cette célébration, une conférence portant sur le thème de la journée a été co-aminée par le professeur Amoa Urbain, le Conseiller Assiélou Oua Assiélou et Goman Missan, président de l'Ong arbre de vie. Ils ont invité les participants à s'intéresser aux sites touristiques et à les valoriser. « Il faut créer, dans toutes les villes et communes de notre pays, des bureaux de tourisme afin de valoriser notre patrimoine touristique et culturel », ont-ils exhorté.

Ils ont ensuite appelé les jeunes à s'engager dans la promotion du tourisme à Songon et Dabou, deux localités riches en patrimoine touristique et culturel. Avant d'inviter les chefs, garants des us et coutumes, à s'engager à leurs côtés pour la promotion de cet important secteur, symbole de l'identité culturelle ivoirienne.

Pour sa part, Soumahoro Félicité, directrice régionale du Tourisme d'Abidjan, s'est félicitée de cette célébration dans le village de Songon-Kassemblé. Pour elle, ce village regorge des potentiels touristiques à valoriser. « Nous vous invitons à adapter le numérique à la promotion des sites touristiques », a-t-elle exhorté. Le "Fatchoué", une danse traditionnelle Atchan, a meublé cette journée.