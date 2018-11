Ile Maurice: Jason Meyer - «La violence conjugale est un choix»

interview

Vous êtes à Maurice dans le cadre de la mise en application du «Perpetrators' Rehabilitation Programme» à l'intention des auteurs de violence dans une relation intime. Quelle est votre impression après avoir rencontré les différents organismes et ONG concernées ?

En effet, j'ai eu des sessions de travail avec des organismes tels que le State Law Office, le Master and Registrar, le commissaire des prisons, le bureau du Directeur des poursuites publiques, la police ainsi que des ONG concernées. Il y a une volonté constante d'aller de l'avant dans la même direction. Ce n'est pas qu'on commence à zéro, mais on souhaite étendre le bon travail qui a déjà été entrepris. On essaie de voir comment on va mettre en place et monitor le Perpetrators' Rehabilitation Programme.

Comment s'y prendre une fois que ce programme deviendra une réalité à Maurice ?

D'abord, il faut catégoriser les auteurs de violence grâce aux outils d'évaluation. Selon le risque de récidive qu'ils représentent : important, moyen ou minime. Et ce sont ceux de la première catégorie qui doivent bénéficier du programme en priorité. Des preuves basées sur la pratique démontrent que ce sont ceux-là qui ont besoin de plus d'attention et de soutien. Mais, tout repose entre les mains des décideurs politiques, notamment l'introduction et l'application du programme.

Quelle est l'importance de ce programme ?

Celui-ci fait partie d'un programme intégré. Si l'on ne fait que mettre l'accent sur les victimes, et celles-ci méritent toute notre attention, on n'encourage pas les auteurs de violence. D'autant plus que s'ils s'engagent dans d'autres relations, ils pourraient répéter ce genre de comportement. Se servir de la violence dans une relation intime est un choix. Ce programme se déroule dans un environnement sécurisé et respectable afin d'aider les bénéficiaires pour qu'ils aient une relation dépourvue de violence et d'abus.

Quelle est l'efficacité du «Perpetrators' Rehabilitation Programme» ?

Mesurer le succès de ce programme fait partie de l'évaluation et des questions dont très peu de personnes à travers le monde détiennent une réponse satisfaisante. L'alternative de ne pas essayer, c'est de continuer à perpétuer la violence conjugale. Mais, il y a certains principes du programme qui se sont avérés plus efficaces que d'autres. Par exemple, mettre l'accent sur la gestion de la colère en soi.