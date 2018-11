Algérie: Campagne nationale sur les caractéristiques des plaques d'immatriculation de véhicules

Alger — Une campagne de sensibilisation sur "les caractéristiques des plaques d'immatriculation de véhicules" sera lancée du 26 novembre au 02 décembre par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), à travers l'ensemble du territoire national, a indiqué, samedi, un communiqué de la DGSN.

Encadrée par des spécialistes, représentant les bureaux de communication et des relations publiques et les services de la sécurité publique des sûretés de wilaya, la campagne de sensibilisation sera marquée par l'organisation de diverses activités et manifestations de sensibilisation au profit des conducteurs et usagers de la voie publique, ajoute le communiqué.

Des programmes télévisés et des interventions radiophoniques de cadres spécialisés dans ce domaine seront également organisés à l'occasion, en vue de "sensibiliser les automobilistes aux procédures légales à respecter".

Par ailleurs, les unités aériennes de la DGSN ont effectué 1042 survols dans les wilayas d'Alger et Oran durant les 10 premiers mois 2018, soit une moyenne de 1257 heures de vol, et ce pour contribuer à la régulation et à la surveillance du trafic routier, en coordination avec les centres d'opérations, a rappelé la même source, précisant que la couverture des routes et des grandes artères, à travers une transmission directe et en temps réel, a permis aux forces de police d'intervenir efficacement sur le terrain et de contrôler les plaques d'immatriculation des véhicules grâce au système LAPI (Appareil de lecture automatisée des plaques d'immatriculation) relié aux caméras fixées aux hélicoptères et de sécuriser les différentes manifestations organisées dans leur territoire de compétence.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la Direction des unités aériennes effectuent deux survols par jour tout au long de la semaine, notamment pendant les heures de pointe, marquées par un engorgement de la circulation routière.