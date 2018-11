Algérie: Karaté Do/Tournoi international d'Alger - Large domination des athlètes algériens

Alger — Les Karatékas algériens ont outrageusement dominé la première édition du Tournoi international d'Alger, dont les finales (Kata/Kumité) se sont déroulées samedi à la salle omnisports de Hammamet, en présence de 43 athlètes étrangers, représentant six pays.

Les représentants algériens (messieurs/dames), issus des sélections régionales Est, Ouest, Centre, Sud et d'Alger ont raflé en effet la quasi totalité des médailles mises en jeu dans les 12 catégories de poids retenues. Seules une or et quatre bronze leur ont échappé, et ce sont finalement la Tunisie et la Libye qui les ont prises.

Les 43 karatekas étrangers engagés dans ce tournoi représentaient la Libye (20), l'Espagne (1), la France (7), la Jordanie (8), la Palestine (2) et la Tunisie (5), au moment où l'Algérie, pays organisateur, a engagé à elle seule 143 athlètes.

"Ce tournoi, qui intervient deux semaines seulement après les Championnats du monde 2018 constitue une préparation supplémentaire pour notre élite nationale, en vue des importantes échéances à venir. On espère qu'il y aura d'autres initiatives de ce genre, car nos athlètes en ont besoin pour progresser" a indiqué à l'APS le sélectionneur national, Youcef Hasnaoui.

Ce dernier a ajouté que cette première édition du tournoi international d'Alger "aurait pu drainer bien plus d'athlètes étrangers, si elle n'a pas été programmée dans la foulée des Championnats du monde". Mais d'après lui "la Direction de la Jeunesse, des Sports et Loisirs n'avait pas tenu compte de cette situation, lors qu'elle avait programmé la compétition pour les 23 et 24 novembre" courant.

Outre la réorganisation de cette compétition chaque année, la Fédération algérienne de Karaté Do espère convaincre la Fédération internationale d'en faire un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques d'été.