Algérie: Oran - Ouverture des 16es journées médico-chirurgicales à l'hôpital militaire régional universitaire

Oran — Les méthodes de traitement des malades atteints de lymphomes et d'hernies discales lombaires et les techniques modernes utilisés dans leur traitement sont au centre de la 16ème édition des journées médico-chirurgicales ouverte samedi à l'Hôpital militaire régional universitaire (HMRU) "Dr Amir Mohamed Benaissa" d'Oran par le commandant de la 2e Région militaire, le général-major Meftah Souab.

Le chef de la 2e RM a affirmé, dans une allocution d'ouverture, que le haut commandement de l'ANP œuvre à ancrer de telles manifestation médicales, soulignant que le vice-ministre de la Défense nationale (MDN), chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaid Salah, "veille personnellement à l'acquisition de tous les moyens techniques et matériels (laboratoires modernes, matériel médical sophistiqué, entre autres)".

Le général-major Meftah Souabi a déclaré, devant un parterre de spécialistes en santé militaire, que le général de corps d'armée Gaid Salah a de tout temps insisté sur la formation des cadres et personnels de la santé et sur la réalisation d'infrastructures adaptées à ce secteur sensible qui concerne l'être humain partant du Hadith "un esprit sain dans un corps sain".

"Ce genre de rencontres scientifiques qui regroupent différentes compétences de l'élite militaire et civile, est une occasion pour l'échange d'expériences, permettre le contact et la coopération entre pratiquants du domaine de la santé militaire et civile et l'actualisation des connaissances et des informations dans un monde en évolution technique sans précédent, nécessitant pour nos cadres de s'adapter, d'être à la hauteur et de mettre en exergue leurs compétences en matière de prise en charge médicale de nos éléments qui se répercute positivement sur la société", a souligné le chef de 2e RM.

Au terme de son intervention, le général-major Meftah Souab a appelé les praticiens à saisir cette occasion "propice pour s'imprégner des nouveautés, faire profiter les collègues et sortir avec des recommandations pratiques pour promouvoir la prise en charge des éléments de l'ANP leur permettant d'améliorer leurs conditions physique et mentale afin d'accomplir convenablement leurs devoirs."

Les 16emes journées chirurgicales de l'HMRU-Oran, qui regroupent plus de 300 médecins de différentes régions du pays et étrangers, visent l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la recherche scientifique et le développement du système sanitaire à la faveur de l'intérêt accordé par le haut commandement de l'ANP et la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour relancer la recherche scientifique, a souligné le Directeur général de cet établissement sanitaire, le colonel Salaheddine Belakehal.

L'ordre du jour de cette rencontre comporte l'examen de deux thèmes importants devant aborder "les lymphomes non hodgkiniens" (LNH) et "la prise en charge des hernies discales lombaires", a indiqué Pr. Belakehal, soulignant que le lymphome à grandes cellules occupe la première place mondialement et représente 2,9 % du total des cancers dans le monde et la prévalence de l'hernie discale est de 3 à 5 sur mille par an.

Un atelier sera consacré à "l'hygiène hospitalière pour le personnel paramédical" dans le but d'initier les dispositions de prévention contre les infections nosocomiales, a-t-on fait savoir.

Le programme de ces journées médico-chirurgicales comporte une série de communications sur les méthodes de traitement des malades atteints de lymphomes et d'hernies discales lombaires et les techniques modernes utilisés, qui seront animées par des spécialistes.