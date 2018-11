Cote d'Ivoire: Drogba a contribué "à faire changer le regard" sur les joueurs africains en Premier league

Dakar — Didier Drogba, l'ancien capitaine des Eléphants, en signant à Chelsea (Angleterre) en 2004, s'est donné aussi comme objectif de changer la perception que peuvent avoir les dirigeants du football anglais sur les joueurs africains, a laissé entendre, dans un entretien avec l'APS, son agent, Thierno Seydi.

"Didier (Drogba), s'il a trainé les pieds en signant à Chelsea, a tout donné pour ce club pour qu'il devienne un grand d'Angleterre et gagne une Ligue des champions", a rappelé l'agent sénégalais basé en France.

"Les Blues ont été reconnaissants en lui donnant l'un des meilleurs salaires et en l'intégrant parmi les cadres au côté de Lampard et Terry", a-t-il insisté.

"Et grâce à son aura, il y a eu un avant et un après Drogba en Angleterre pour les joueurs africains", a assuré l'agent sénégalais, rappelant que les joueurs africains et leurs agents ont dû batailler pour que les clubs leur accordent plus de crédit.

"C'était un travail de longue haleine mais Didier (Drogba), par son talent, sa personnalité et sa place à Chelsea, a changé la donne pour ses cadets", a estimé M. Seydi se souvenant qu'il a fallu convaincre l'ancien attaquant des Eléphants de rejoindre les Blues en 2004.

Didier Drogba qui a explosé tard dans le football, avait connu une relation fusionnelle avec les supporters de Marseille où il était devenu une véritable icône en une seule saison.

"Mais on ne pouvait pas rater le wagon Chelsea qui lui permettait de signer son premier gros contrat mais aussi qui me permettait de placer un de mes joueurs dans un grand club et dans un championnat qui commençait à compter", a reconnu l'agent de joueurs.

"Jusqu'à 4 heures du matin, nous avons négocié pour l'amener à accepter ce contrat", rappelle Thierno Seydi, soulignant avoir dormi chez le joueur pour ne pas rater le départ prévu pour Londres, à 6h du matin.

"Lors d'une cérémonie de signature, les joueurs avaient toujours la banane, souriaient, ce n'était pas le cas de Didier (Drogba) qui s'est fait finalement laissé convaincre qu'avec ce contrat, il changeait de dimension et mettait de côté de l'argent pour sa famille", a-t-il ajouté.

L'agent sénégalais se trouvait d'ailleurs à Phœnix (Etats Unis d'Amérique) au côté de l'icône ivoirienne, jeudi dernier, lorsque ce dernier annonçait sa retraite, à l'âge de 40 ans.