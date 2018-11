Sénégal: Taiba Niasséne - Pose de la premére pierre du centre de santé Cheikh Ibrahima Niasse

Kaolack — La pose de la première pierre du centre de santé Cheikh Ibrahima Niasse de Taiba Niasséne a eu lieu samedi, en présence des autorités administratives et médicales ainsi que de Seydi Mouhamadou Makhy Cissé, promoteur du projet.

L'infrastructure est financée par l'ONG Alfityanu Humanitaire International (AHI) pour un coût global évalué à un milliard 200 millions de francs.

Ce centre de santé dont l'inauguration est prévue en 2020 abritera, entre autres services, une maternité, une pédiatrie, une urologie, une polyclinique, une salle d'urgence, un service d'hospitalisation, une pharmacie et un laboratoire.

Le président de l'ONG AHI, Said Aboubacrine Ka, souligne que "la santé n'est pas le seul domaine d'intervention de cette entité qui fait des actions dans l'éducation en parrainant des enfants pauvres ou orphelins en leur permettant un accès durable, égal et équitable à l'éducation".

AHI appuie également les familles vulnérables en leur facilitant, selon M. Ka, un accès durable à la nutrition et des soutiens financiers visant à éliminer l'extrême pauvreté.

"Nous contribuons ainsi aux objectifs de développement durable (ODD) de l'agenda 2030 des Nations Unies en mobilisant des ressources financières de diverses provenances, en faveur des pays en développement", a expliqué M. Ka.

Pour la mise en œuvre de ce projet, relève-t-il, l'AHI s'est conformée à la réglementation imposée par les autorités compétentes avec un modèle de bâtiment à faible consommation d'électricité.

L'AHI soutient aussi des agriculteurs en leur fournissant des semences et des engrais, des infrastructures et des technologies de qualité, pour améliorer la production agricole. De même, il leur offre une assistance médicale pour faciliter l'accès aux soins et aux médicaments pour les plus défavorisés.

AHI est un réseau de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif, présent dans neuf pays et trois continents. Il a pour but de lutter contre l'extrême pauvreté et l'inégalité des chances.