Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Quatre (4) ambassadeurs ont présenté leurs lettres d'accréditation au président Jean-Claude Brou

Quatre nouvelles personnalités ont présenté leurs lettres d'accréditation au président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Jean-Claude Kassi Brou, le vendredi 23 novembre 2018, au siège de l'institution, à Abuja, au Nigeria

Il s'agit des ambassadeurs de la Guinée-Bissau, Senhor Henrique Adriano da Silva, de la Gambie, Ahmadou Sheikh Omal Taal, du Burundi, Emmanuel Mpfayokurera, et du Japon, Yutaka Kikuta. En recevant leurs lettres de créances, M. Brou les a félicités pour leur nomination, et les a assurés de son soutien dans la réussite de leur mission.

Il a passé en revue avec eux l'état des relations entre leurs pays respectifs et la Cedeao, et plaidé pour de nouvelles initiatives qui viendront renforcer leur collaboration en faveur de l'intégration économique ouest-africaine.

Parlant de coopération avec la Cedeao, le diplomate burundais, Emmanuel Mpfayokurera, a souligné qu'elle devra être orientée prioritairement vers les autres Communautés économiques régionales d'Afrique, avant de s'étendre aux autres régions du monde.

« La Cedeao est la Communauté économique régionale la plus avancée en Afrique, et nous souhaitons renforcer la coopération de notre pays avec elle. La dynamisation des relations entre les Communautés économiques régionales africaines contribuera au renforcement de l'Union africaine », a souligné l'ambassadeur burundais.

Il a salué les énormes progrès réalisés par la Cedeao, notamment la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest.

Ces progrès étaient également au cœur des échanges entre Jean-Claude Kassi Brou et le nouveau représentant de la Gambie près la Cedeao, Ahmadou Sheikh Omal Taal. Celui-ci a toutefois déploré les nombreux obstacles à cette libre circulation, et l'absence d'une monnaie unique régionale.

Il ne peut y avoir de monnaie unique, s'il n'y a pas le libre mouvement des personnes, des biens et des capitaux dans notre région, a laissé entendre le président de la Commission de la Cedeao. Les deux personnalités ont promis d'œuvrer pour la stabilité et le développement de l'espace communautaire.

Le développement de l'Afrique de l'Ouest, la stabilité politique ainsi que la réussite des prochaines élections en Guinée-Bissau ont dominé les discussions entre l'ambassadeur de ce pays et Jean-Claude Kassi Brou. Senhor Henrique Adriano da Silva a remercié son interlocuteur pour la solidarité de la Cedeao et de ses autres Etats membres envers la Guinée-Bissau. « Cette solidarité constitue l'avantage d'être ensemble, de faire partir de la Cedeao », a dit Jean-Claude Kassi Brou.

La poursuite et le renforcement de la coopération, déjà fructueuse, entre la Cedeao et le Japon, étaient au menu des échanges entre Jean-Claude Kassi Brou et Yutaka Kikuta.

Les deux personnalités ont notamment discuté des possibilités de développement du commerce électronique entre le Japon et la Cedeao, de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7), prévue en août 2019 à Yokohama, au Japon, et de la participation de Jean-Claude Kassi Brou à cette rencontre.

A noter que pour cette cérémonie de présentation de lettres de créances, Jean-Claude Kassi Brou avait à ses côtés son directeur de cabinet, Kalilou Traoré, la vice-présidente de la Commission de la Cedeao, Mme Finda Koroma, et le commissaire de l'Administration générale et des Conférences, Vafolay Mbandoe Tulay, et son collègue des Infrastructures, Pathé Gueye.

Il y avait également la commissaire des Affaires sociales et du Genre, Dr Siga Fatima Jagne, le directeur des Relations extérieures par intérim, Jérôme Boa, Mme Uzomaka Obidike, de la direction des Affaires juridiques, et le directeur de la Communication par intérim, Liberor Doscof Aho.