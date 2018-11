Kenya: Abattage de chauves-souris - L'ONG DIS-MOI demande une injonction

Elle conteste l'abattage des chauves-souris. L'organisation non gouvernementale Droits humains océan Indien (DIS-MOI) a, par le biais, de ses hommes de loi, Mes Erickson Mooneapillay et Roshan Rajroop logé une demande d'injonction en Cour suprême, vendredi 23 novembre. Elle réclame qu'un ordre soit émis pour empêcher le ministère de l'Agro-industrie et l'État d'aller de l'avant avec l'abattage de ces animaux.

«Cet exercice mènera à la disparition de ces espèces en danger», a soutenu. la représentante de DIS-MOI. Elle a ajouté que cette opération qui est faite en utilisant des armes à feu ne fait que provoquer la souffrance de ces chauves-souris. «I aver that culling of this threatened species urgently needs to stop and not be allowed to proceed till beginning of december 2018», peut-on lire dans le document. Et la représente a, par la même occasion, demandé au juge en référé de déclarer cet exercice comme étant illégal.

Or la demande de DIS-MOI a été rejetée par que la juge Gaitree Jugessur-Manna. Cette dernière a, toutefois, demandé aux deux parties de venir s'expliquer sur la raison pour laquelle cet ordre interlocutoire ne doit pas être émis. L'affaire sera appelée le mardi le 27 novembre.