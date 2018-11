Soudan: Sissi félicite le MPLS pour l'Accord de Paix

Khartoum — Le Dr Tijani Sissi, Président du Parti National de la Libération et de la Justice (PNLJ), a félicité le MPLS à l'occasion de la Signature de l'Accord de Paix entre les Parties au Conflit au Sud Soudan.

Cela s'est produit lors d'une réunion à son domicile dans la Banlieue de Kafouri à Khartoum, avec le Dr Riek Machar, Président du MPLS dans l'Opposition, en présence de plusieurs Dirigeants des deux Côtés.

Dr Sissi a exhorté le MPLS à aller de l'avant pour abaisser les termes de l'Accord sur le Terrain afin que la Paix règne dans le Sud Soudan.

Dr Sissi a également salué l'Initiative du Président Salva Kiir Mayardit de Servir de Médiateur entre le Gouvernement et les Mouvements Armés en vue de l'Instauration d'une Paix Globale au Soudan, soulignant le soutien total de son Parti à cette Initiative.

Pour sa part, le Dr Machar a exprimé ses Remerciements et sa Gratitude au Dr Sissi et aux dirigeants du PNLJ pour leur Accueil et leur Chaleureuse Hospitalité, soulignant l'Adhésion du MPLS à l'Accord dans la Lettre et l'Esprit, faisant passer l'Intérêt de leur Patrie et de leurs Citoyens, et a déclaré que son MPLS est prêt à contribuer à tout ce qui apporterait la Paix au Soudan.

Les deux Parties ont exprimé la Profondeur des Relations entre le Peuple Soudanais et la nécessité de tirer parti de ces Relations pour Servir les Intérêts des deux pays et peuples.