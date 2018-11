Soudan: Atelier de formation financé par l'UE

Le ministère de l'Éducation en coordination avec les collèges d'enseignement et en coopération avec l'UNICEF et Save the Children a organisé un atelier intitulé:

Experts français pour la formation des enseignants avant le travail, financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 22 millions des dollars visant de former les étudiants des facultés d'éducation selon une méthodologie spécifique en vue d'améliorer la qualité de l'éducation.

Le chef de la direction générale de la planification de l'éducation et des politiques au ministère, Dr. Mohamed Salem a déclaré dans un communiqué de presse que l'atelier visait à former initiale des enseignants, ciblant 600 enseignants des États de la Mer Rouge, de Qadarif, Kassala, Nil Bleu, Nil Blanc, Sud-Kordofan et Khartoum, la formation comprend les domaines des langues rabe et anglais.