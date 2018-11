Soudan: Investissement russe à Al-Jazeera pour la production de l'huile et de fourrage

Le Wali de l'État Al-Jazeera, Dr. Mohamed Tahir Eyla a renouvelé son engagement à surmonter tous les obstacles pour attirer les investissements nationaux et étrangers au sein de l'État.

Cela s'est produit dimanche, lors d'une réunion avec la délégation de la société russe Mero Gold pour la production agricole et animale sous la direction du directeur de la société, Vladimir Ansenov, en présence du directeur de la direction générale des investissements dans l'État, Amir Yahya, Andrea Mandil, conseiller juridique de la société et le conseiller de l'économie de la société, Mohamed Mandev.

Le Wali a nombré d'investissements étrangers réussis dans l'État dans divers domaines.

Pour sa part, le directeur de la société a annoncé son intention de créer une usine produisant six types d'huiles alimentaires et de fourrage et de créer une ferme produisant des semences afin de renforcer les efforts de l'État en vue de la mise en place de l'industrie des semences.

Le directeur de l'investissement a confirmé le souci de l'État de traiter toutes les questions d'investissement et de mobiliser toutes les énergies vides et de faire progresser le secteur industriel, agricole et animalier, et d'oeuvrer pour accroître la production et la productivité.