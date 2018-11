Tunisie: Personne ne méritait de gagner

ST : Amdouni, Mihoubi, Bnina, Akrimi, Ben Ali (Mahdhbi), Junior (Besson), Jelassi, Haddad, Homri, Sfaxi, Khadhraoui.

CSS : Dahmane, Hnid, Jouini, Mathlouthi, Amamou, Kouakou, Jelassi, Sokari, Marzouki, Hriz (Hamdouni), Chawat (Manuchio).

Le Stade Tunisien attendait de pied ferme l'arrivée au Bardo du leader de la Ligue 1 pour pouvoir se mesurer à une formation sfaxienne jusque-là intraitable et confirmer tout le bien que l'on pensait d'elle. Doté donc d'un cran à toute épreuve en dépit du forfait de Khmiri blessé, les Bardolais entamèrent le match tambour battant. A peine quatre minutes de jeu et le ST avait à son actif une tête du défenseur Mihoubi, mais Dahmane était bien placé pour sauvegarder ses buts. Secoués par cette chaude alerte, les Sfaxiens ripostèrent par Kouakou et Djelassi, mais la défense stadiste était bien vigilante pour annihiler les manœuvres sfaxiennes. Le jeu s'équilibre quelque peu au milieu du terrain avant que les visiteurs réagissent par Chawat à la 20', qui ajusta un tir puissant, mais son tir a été dévié de la main par Bnina, ce fut le penalty mais l'arbitre n'a pas bronché en dépit des contestations des joueurs sfaxiens. Passé cet orage, les Stadistes se ressaisirent et reprirent l'initiative des opérations mais sans efficacité, et ce, en raison du pressing des camarades de Mathlouthi. Ce dernier a multiplié les raids sur le côté droit pour déverrouiller la défense stadiste bien compacte pour mettre hors de danger le gardien Amdouni. Peu avant la pause, Chawat servit Marzouki, mais Ben Ali était à l'affût pour écarter le danger.

Résistance farouche

Après la pause, le match changea totalement de physionomie et bascula dans la médiocrité. L'obsession du résultat, la peur de perdre ou d'être tenu en échec, l'énervement et la précipitation pesèrent lourd sur la tête et les jambes des Sfaxiens qui jouèrent pêle-mêle, sans imagination et sans suite dans les idées. Sentant le danger, M'kacher fit contrer Besson, et ce, pour redonner un second souffle à l'attaque stadiste. De son côté, Krol remplaça Chawat par Manuchio. Ce dernier a été très actif et à la 89' l'international angolais a été crocheté par Bnina et encore une fois l'arbitre a donné signe de jouer. Les Stadistes étaient bien regroupés autour de Mihoubi et Akrimi. Dans le camp sfaxien, ce fut une domination sans efficacité en dépit des attaques fort dangereuses bien menées par Hamdouni et Manuchio.

Le ST a eu le mérite de stopper la bonne série de victoires de son adversaire. De son côté, le CSS n'a pas eu les ressources offensives pour faire le break. Mais dans l'ensemble, nul ne méritait de gagner.