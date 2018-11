Tunisie: Rythme endiablé pour l'Espérance

En effet, depuis peu de temps, c'est au rythme de trois matches par semaine que l'EST se déploie.

Ligue des champions, championnat national, super coupe continentale et très prochainement Coupe du monde des clubs.

Retour des internationaux

Peut-on imposer plus copieux régime pour une équipe de football dont une bonne dizaine de joueurs sont également engagés avec les différentes sélections nationales? Rien que pour le courage et la détermination des «Sang et Or» à relever tous ces défis, on ne peut que souhaiter tout le succès au doyen des clubs tunisiens.

Après avoir réussi trois précieuses victoires en l'espace de 7 jours dans le cadre de ses matches en retard aux dépens de l'ASGabès (3-0), l'ESMétlaoui (2-1) et l'USMonastirienne (1-0), voilà que l'EST doit croiser le fer avec le Stade Gabésien cet après-midi à Gabès. C'est-à-dire à un intervalle étriqué de quatre jours de son dernier match avec l'USM.

Mais il n'y a pas à s'en faire pour l'Espérance qui a toujours administré la preuve d'un grand club qui sait faire face à ses challenges aussi ardus soient-ils. Il est vrai que le Stade Gabésien ne va rien offrir à son hôte venu avec l'idée ferme de lui arracher les trois points de la victoire, mais les «Sang et Or» savent voyager aussi bien sur le plan local que celui international.

Et contrairement aux quelques derniers matches, Mouîne Chaâbani, le timonier espérantiste, va pouvoir compter sur les services de presque tous ses joueurs à l'exception de Youssef Blaïli et Mohamed Ali Yaâcoubi.

Tous les internationaux ont repris le chemin du Parc B après le match amical Tunisie-Maroc. Il y aura même de la concurrence dans l'air dans presque tous les compartiments. Et c'est tant mieux car seules la richesse de l'effectif et la disponibilité de tous les joueurs dans les périodes de forte sollicitation qui garantissent le surpassement de soi et le succès à chaque étape.

Quand on voit par exemple Yassine Khénissi, Bilel Mejri et Haythem Jouini, tous présents à la dernière séance d'entraînement qui a eu lieu au Parc B avant le départ à Gabès, on peut comprendre l'ambiance de saine concurrence qui prévaut à l'Espérance. Et c'est là l'un des secrets du rayonnement qui suscite la jalousie auprès des rivaux du club de Bab Souika.

L'essentiel aujourd'hui, c'est de glaner les trois points de la victoire avant de s'atteler d'arrache-pied à la préparation pour les deux grands chocs avec l'ESS (à Radès) et le CA. Ce sera à quelques jours du grand voyage pour les Emirats arabes unis où le représentant du football tunisien prendra part à la Coupe du monde des clubs du 12 au 22 décembre prochain. Il faut le faire !