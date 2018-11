Tunisie: Les Cabistes pouvaient mieux faire !

Buts ESS : Chikhaoui (21') CAB : Cissé (70')

Avertissements ESS : Chikhaoui, Hannachi, Aouadhi, Abderrazak, Boughattas. CAB : Cissé

Expulsion de Aouadhi à la 54' pour somme d'avertissements

ESS :Bdiri, Hannachi, Abderrazak, Aouadhi, Bédoui, Boughattas, B. Amor, Trabelsi, Msakni (Belarbi 11'), Chikhaoui (Akaichi 57'), Chermiti (Raddaoui 82')

CAB : Thamri, Yeken, Jebbari (Habbassi 61'), Bousnina, Sahraoui, Saidani, B. Choug (Saïdi 88'), Cissé, Darragi, Ounalli (M'bégué 74'), Ouattara

Adoptant leur habituelle formule mixte alternant le 3-5-2 et le 3-2-4-1 avec notamment un Chikhaoui évoluant en électron libre sur le front de l'attaque afin d'éviter le marquage, les Etoilés ont tenté d'imposer leur domination dès l'entame de la rencontre en s'appuyant surtout sur la création permanente du surnombre de ses deux latéraux Hannachi et Abderrazak. La première tentative sérieuse a eu lieu à la 10' par l'intermédiaire du stratège Chikhaoui -- pierre angulaire de la quasi majorité des manœuvres de l'Etoile -- dont le tir puissant à ras de terre a été stoppé difficilement par Thamri. Quatre minutes après l'arbitre de la rencontre a omis de siffler un penalty indiscutable en faveur des locaux quand B. Choug a touché le ballon de la main dans la surface de réparation. Naïm Hosni s'est permis de réparer sa faute mais cette fois-ci arbitrairement puisqu'à la 21', il a sifflé un penalty «discutable »en jugeant que Yéken a fauché Chermiti, permettant à Chikhaoui d'ouvrir la marque en faveur de l'Etoile. La domination des Sahéliens s'est poursuivie sur la même cadence mais sans grande efficacité puisqu'à la 47', B. Amor -- meilleur étoilé sur le terrain -- auteur d'une chevauchée remarquable lui permettant de prendre à contre-pied l'arrière garde cabiste, ponctuée par un tir puissant enveloppé repoussé difficilement par le portier du CAB.

Un CAB métamorphosé !

La seconde période a été nettement plus équilibrée avec notamment un CAB plus incisif et auteur d'un jeu en contre réfléchi parfois même dangereux grâce notamment à la mobilité du tandem Ounalli, Ouattara mais aussi suite à l'expulsion de Aouadhi à la 54' qui a visiblement déséquilibré le dispositif de l'Etoile. Ce dernier a failli remettre les pendules à l'heure à la 62' suite à une balle mal renvoyée par Abderrazak mais son tir est passé au dessus de la lucarne. Les protégés de Louhichi ont obtenu gain de cause à la 70' par l'intermédiaire d'un Cissé opportuniste héritant d'un ballon repoussé maladroitement par Bdiri permettant à ses coéquipiers d'arracher le résultat de parité. Dès lors, la domination a muté du côté des coéquipiers de Darragi nettement plus confiants et auraient pu même remporter une victoire méritée. En effet, à la 81' Bédoui a failli tromper son gardien de but puisque son tacle glissant a heurté la transversale.Sept minutes après, le coup franc de Darragi a été mal repoussé par un Bdiri hésitant. Sahraoui, lui aussi, a failli doubler la mise mais son heading est passé légèrement au-dessus.

Au final, les Cabistes ont arraché un nul amplement mérité face à une ESS mal inspirée voire crispée doublée d'une mauvaise gestion de l'infériorité numérique occasionnée par l'expulsion de Aouadhi de la part de Georges Leekens.