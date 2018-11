Tunisie: Les braqueuses sévissent !

Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que la présumée accusée, qui a avoué son forfait puisque tombant sous le coup du flagrant délit, était recherchée pour, tenez-vous bien, sept autres délits similaires perpétrés dans le district de Tunis !

Une semaine plus tôt, un coup de filet policier réalisé du côté de l'Ariana a entraîné le démantèlement d'un gang de braqueurs au sein duquel sévissait une délinquante de 19 ans. Bref, ce ne sont pas les exemples qui manquent pour illustrer le développement inquiétant du nouveau «phénomène des braqueuses». Nouveau et c'est vrai, dans la mesure où, de tout temps, et au plus fort de la poussée de l'insécurité dans les années 70, on avait vu des voleuses, des prostituées, des trafiquantes de drogue, des escrocs en jupon et même des meurtrières.

Certes, on en avait de toutes les couleurs, de tout acabit, et les noms des tristement célèbres d'entre elles résonnent encore et sonnent toujours comme des souvenirs de triste mémoire. Tout cela est vrai, mais des braqueuses «en bonne et due forme», en chair et en os, on n'en avait franchement pas, à l'époque. Aujourd'hui, il faut, malheureusement compter avec. Le nier c'est tout simplement trahir la vérité. Mais, en fait, à quoi est dûe l'émergence de ce phénomène ? A-t-on vraiment les moyens d'en stopper l'avancée ?

Braqueuses... tout-terrain

Selon plusieurs sources policières concordantes, l'on s'accorde à dire que 99,99% des braqueuses sont issues de milieux pauvres et, plus généralement, des quartiers populaires où, on le sait, les traditions de la délinquance sont profondément ancrées et résistent encore aux épreuves du temps. C'est dans ces fiefs de l'insécurité, parfois ébranlés (par la police) mais jamais définitivement torpillés, que les jeunes candidates à l'aventure font leurs premières dents de lait avec le braquage. Un délit en duo, puis un autre en groupe, et le galon de titulaire est décerné par le chef de gang, ce dernier étant le patron qui élabore les attaques, en détermine le lieu et en choisit l'heure. Au moment de la distribution des dividendes, c'est encore lui qui... dresse le bilan, en remerciant ses poulains des deux sexes, tout en les incitant à... continuer sur leur lancée ! Une fois aguerries, les braqueuses se rebellent, en choisissant de voler de leurs propres ailes, soit en coalisant avec «une camarade de combat», soit en agissant en solo... à leurs risques et périls. Pour ces filles agressives, violentes et étrangement téméraires, tous les moyens sont bons pour dénicher la proie. Les yeux grands ouverts, le flair en turbo, elles tendent leurs filets un peu partout devant les arrêts des bus et du métro, face aux lycées et facultés, dans une rue déserte et parfois même devant les bureaux de poste pour s'emparer des mandats des uns et des pensions de retraite des autres. Une fois l'aubaine identifiée, elles passent instantanément à l'attaque, avant de prendre leurs jambes à leur cou, en possession du butin. Et si la victime venait, par malheur, à faire de la résistance, bonjour les dégâts ; un terrible crochet de la main, si ce n'est un... couteau qui surgit du sac de l'attaquante pour terminer sa course sur la joue de celle que le hasard a mise sur son chemin. Et où va le butin? Une seule réponse : au maquillage, à la garde-robe, au tabac et, parfois même à l'acquisition de sa dose de stup. Pour d'autres braqueuses, une partie des recettes est offerte à la famille, c'est-à-dire aux parents tolérants et passifs et aux frérots englués eux aussi dans les sables mouvants de la délinquance. Ainsi, tout le monde trouve son compte et la roue poursuit son bonhomme de chemin, aimantée par le magnétisme du gain facile.

D'une pierre deux coups

Il y a aussi cette étonnante race de braqueuses éternellement insatisfaites. Celles-là mêmes qui n'hésitent pas à perpétrer plus d'un forfait par jour, avant... d'enjoliver leur record dans la soirée, en épinglant une autre victime à leur tableau de chasse. Cela se passe généralement dans un dîner copieusement arrosé à l'invitation d'un client. Ce dernier, une fois ayant perdu le nord sous l'effet de Bacchus, se fait subtiliser son argent par sa compagne de braqueuse constamment aux aguets. Faute de quoi, ce n'est que partie remise, le tour se jouant plus tard, lorsque le couple se retrouve seul dans un appartement. Et c'est là que la braqueuse fera preuve d'un autre don, celui d'anesthésier son «prince charmant» au moyen d'un comprimé dopant. Une fois le pauvre coureur de jupon K.O, elle lui arrache tout : monnaies sonnantes et trébuchantes, portable, carnet de chèques, montre et tout le bazar, avant de disparaître comme une chatte dans la nuit.

Où est la cheffe de bande?

Si l'on se fie encore aux sources policières, on concluera que ledit phénomène s'est diversifié et complexifié avec le surgissement de bandes de braqueuses. Et comme tout gang, celles-ci sont emmenées par des chefs des deux sexes, avec ceci de particulier, à savoir que la gent féminine commence à prendre le dessus sur le plan quantitatif.

Profitant de la conjoncture qui prévaut actuellement dans les cercles de la délinquance et qui fait que les braqueuses hésitent de plus en plus à... prêter allégeance à un parrain mâle, parce que généralement cynique et gourmand, les patrons n'ont plus alors qu'à ratisser large. Et c'est encore plus grave, dans la mesure où la cheffe de bande, une vieille divorcée dans la plupart des cas, dirige une «écurie» qui se spécialise non seulement dans les braquages, mais aussi dans la prostitution et le trafic de drogue. Et d'ailleurs, les fichiers de la police ont toujours établi que l'arrestation de la cheffe entraîne automatiquement le démantèlement d'un réseau aux multiples agissements illicites.