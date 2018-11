Tunisie: Plus de la moitié des diplômés veulent émigrer

Selon une récente enquête du réseau Afrobaromètre, plus de la moitié de la jeunesse tunisienne et les personnes ayant suivi des études supérieures envisagent d'émigrer.

Cette étude fondée sur une enquête a souligné qu'un tiers des Tunisiens a envisagé d'émigrer, dont 23% qui y ont « beaucoup» réfléchi. Cependant, seulement un émigrant potentiel sur 10 prépare actuellement son départ.

Les émigrants potentiels citent le chômage et les difficultés économiques parmi les principales raisons pour lesquelles ils souhaitent quitter le pays, et leur destination privilégiée est l'Europe.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde) indique, qu'entre 2011 et 2017, environ 94.000 personnes ont quitté la Tunisie, dont 84% vers l'Europe. Le pays a également assisté à une énorme vague d'immigration clandestine depuis la révolution, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

D'après l'étude, les jeunes sont plus susceptibles de penser à quitter la Tunisie : 56% des jeunes âgés de 18 à 35 ans déclarent avoir envisagé l'émigration, contre 28% pour les personnes âgées de 36 à 55 ans et 11% chez les 56 ans et plus.

Selon la même source, l'intérêt pour l'émigration augmente fortement avec le niveau d'instruction, allant de 8% chez les personnes illettrées à 53% chez celles ayant suivi des études postsecondaires.

Ce taux est plus élevé chez les hommes (39%) et les citadins (38%) que chez les femmes (31%) et les ruraux (28%).

Cette étude a été réalisée par Afrobaromètre, qui est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et des questions connexes dans les pays d'Afrique.

L'équipe d'Afrobaromètre en Tunisie s'est entretenue avec un échantillon de 1.200 adultes tunisiens entre le 1er avril et le 5 mai 2018.