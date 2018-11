Tunisie: Une édition spécial Tunisie

Mais le festival a, depuis quelques années, construit une bonne réputation autour de cette identité africaine et ne cache pas sa volonté de devenir une destination pour le cinéma dans la région. Un festival qui s'inspire des JCC et qui aimerait profiter de son expérience d'où le partenariat qu'il a signé en 2016 avec ce dernier.

Nous apprendrons également que le festival de Luxor a également signé un autre partenariat avec le Fifak pour permettre à nos cinéastes amateurs de profiter de l'expérience égyptienne.

C'est dans le cadre de ce partenariat que Sayed Foued accompagné d'Azza Husseini, la directrice du festival de Luxor, a annoncé l'hommage qui sera rendu au cinéma tunisien au festival de Luxor pendant la session de 2019 qui se déroulera au mois de mars prochain. «Nous tenons à rendre hommage à un cinéma tunisien authentique et sérieux. Tout comme les JCC qui en sont la principale vitrine», a déclaré Sayed Foued. L'un des aspects de cet hommage est, entre autres, le livre de Tarak Ben Chaâbane qui parle du cinéma tunisien pendant le troisième millénaire en langue arabe et française. Pour sa part, le Cnci sélectionnera les films tunisiens qui représenteront le mieux notre cinéma à travers son parcours historique et qui seront projetés en Egypte au mois de mars prochain. D'autre part, une exposition sera consacrée aux affiches des films tunisiens qui ont marqué l'histoire. Une section spéciale sera créée pour 5 films tunisiens qui seront projetés en présence de leurs réalisateurs.

Pour sa part, Azza Husseini a déclaré : «Nous avons également prévu un séminaire principal sur le cinéma tunisien ainsi qu'un numéro spécial autour de sa fabrication en Tunisie et le rôle des JCC et du Cnci dans l'épanouissement de ce cinéma». Après une rencontre de principe avec Chiraz Latiri, directrice générale du Cnci, autour des détails de cet hommage, on s'attend dans les prochains mois à la signature d'un protocole de partenariat entre le festival de Luxor et le Cnci.