Maroc: «Regarde-moi» de Néjib Belkadhi en lice pour l'Etoile d'Or de Marrakech

Le long métrage de Belkadhi en course pour l'Etoile d'Or de Marrakech figure parmi une sélection de 14 films qui concourent dans le cadre de la «Compétition officielle». La sélection rassemble des premiers ou seconds longs métrages de cinéastes afin de mettre à l'honneur de nouveaux talents du cinéma. Différents pays y seront représentés : Egypte, Maroc, Tunisie, Soudan, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Serbie, Argentine, Mexique, Chine, Japon et Etats-Unis d'Amérique.

Réunissant dans les rôles principaux Nidhal Saadi, Idriss Kharroubi, Sawsen Maalej, Aziz Jebali et Mouna Noureddine, le film, actuellement en salles en Tunisie, raconte l'histoire de Lotfi, la quarantaine, immigré tunisien à Marseille.

Son quotidien est partagé entre sa boutique d'électroménager et sa copine française Sophie. Son passé le rattrape lorsque son frère l'appelle de Tunisie pour l'informer que sa femme Sarra vient d'être hospitalisée des suites d'un AVC. Lotfi se voit obligé de revenir au pays pour réclamer la garde de son fils autiste Youssef, 9 ans, à sa tante maternelle Khedija. La cohabitation avec cet enfant qu'il n'a pas vu depuis 6 ans et la découverte de ses troubles vont pousser Lotfi à renouer avec son instinct paternel et à créer un lien avec son fils.

Pour cette édition 2018 du Fifm, le programme prévoit pas moins de 80 films venant de 29 pays.

Créé en 2001 par le Roi Mohammed VI afin de promouvoir et de développer l'art et l'industrie cinématographiques au Maroc, le Fifm s'est fixé pour ambition de créer un pont entre les cinémas du nord et ceux du sud, de révéler des films et des talents de genres différents, mais également de favoriser la promotion du film marocain.

Après 15 ans d'existence, le Festival de Marrakech constitue aujourd'hui un lieu d'expression et de découverte qui relève très haut le pari de la diversité, de l'échange et de l'enrichissement.