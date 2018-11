Tunisie: Une réaction s'impose

Malgré le nul lors de la dernière journée, Buscher n'a pas caché son optimisme, notamment en présence de l'ensemble de l'effectif. «Les entraînements se sont déroulés dans une ambiance sereine, l'équipe a besoin de retrouver ses repères en attaque.

En effet, c'est au niveau offensif que le bât blesse. Pourtant, le potentiel y est malgré un blocage palpable et un manque de réussite flagrant. Nous avons besoin d'un petit déclic pour que la confiance revienne. Face à l'USTataouine, seule la victoire est belle, c'est un match à six points», a souligné Boulaâbi, l'homme fort de la défense hammamlifoise.

Retour de Ouni

Face à l'USTataouine, qui a besoin de points, la mission du CSHL ne sera pas facile. Le coach Buscher, conscient de l'importance de ce match au stade municipal d'Hammam-Lif, alignera une formation assez équilibrée pour signer sa première victoire à domicile. Ziedi, Chaâr, Malek et Kouakou -- qui fera son entrée après une suspension -- animeront le milieu de terrain dès l'entame du match et donneront plus d'équilibre à l'attaque du club banlieusard.

La défense, le point fort de la formation hammamlifoise, sera composée du gardien Gasmi et des défenseurs suivants Meskini, Boulaabi, Ouni et Berrajah. Ce quatuor a assez d'expérience pour éviter toute surprise at home.

Enfin, l'attaque, talon d'Achille, sera encore une fois animée par le virevoltant Ben Salem et Fouzaï. Les Hammamlifois tenteront de gagner avant leur déplacement à Sfax mercredi prochain.