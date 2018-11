Ile Maurice: Miss World 2018 - Miss Mauritius a le vent en poupe !

Rarement a-t-on vu un tel engouement pour une de nos Miss... Murielle Ravina, notre Miss Mauritius d'origine rodriguaise, prétendante au titre de Miss World, est plébiscitée sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés notamment. Une bonne raison de braquer les projecteurs sur elle.

Elle figure parmi les 12 prétendantes au titre de de Miss World, qui se tient à Sanya, en Chine. Alors que la finale est prévue le 8 décembre, notre Miss Mauritius Murielle Ravina, a le vent en poupe. Plébiscitée par les médias internationaux et les sites spécialisés, elle fait également le buzz sur les réseaux sociaux.

N'empêche que la compétition s'annonce rude, affirme la jeune femme de 23 ans, qui garde les talons sur Terre. «Nou pa pé compete ek bann dimounn lokal isi. Les filles sont fortes et très bien préparées. Je dois garder la tête sur les épaules et ne pas me laisser intimider», confie Murielle. D'ajouter qu'elle se prépare «moralement et intellectuellement» pour se démarquer. Car la compétition, rappelle la jeune femme, ne se limite surtout pas à la beauté physique. «Mé bizin osi montré séki éna dan latet.»

Elle compte aussi miser sur ses origines, dont elle est fière afin que ceux qui ne connaissent pas encore Rodrigues puissent découvrir son île chérie. «Il y avait une épreuve lors de laquelle il fallait danser sur une chanson de chez nous. J'ai opté pour le séga traditionnel rodriguais.» Résultat des courses, elle a été qualifiée pour représenter l'Afrique lors de l'ouverture de la finale. Elle a également, entre autres, fait don de livres parlant de Maurice et Rodrigues à la World Library, histoire de faire connaître ses racines.

«Isi, boukou dimounn pa mem konn Moris, Rodrig ankor mwin. Mo pa rat enn lokazion pou koz nou zil.»

Avant d'atterrir en Chine, notre ambassadrice a été élue Miss Rodrigues, Miss Mauritius et, en 2016, Miss University of Mauritius. Pourquoi pas la couronne de Miss World, désormais ? Pour cela, elle compte sur le vote des Mauriciens et des Rodriguais. «Mo kapav fer tou mo zéfor, mé sé vot oussi ki pou fer enn diférans... »

La date butoir en ce qui concerne les votes, justement, est le 28 novembre. Murielle invite tout le monde à la suivre sur Facebook pour connaître les étapes à suivre afin de voter pour elle.

Go for gold, Murielle !