Tunisie: 35 pays au rendez-vous

En effet, cette allocution a ouvert le point de presse qui a été organisé par la FTN et le comité d'organisation pour donner un avant-goût à cette joute.

Prenant la parole, Hédi Ben Hassen, président de la Fédération tunisienne de natation, a déclaré que la natation tunisienne passe par une bonne période en raison de la remontée spectaculaire des jeunes nageurs. «Nous sommes sur la bonne voie. La natation tunisienne n'a cessé depuis fort longtemps de s'illustrer dans les compétitions mondiales et olympiques avec des champions tels que Ali Gharbi, Salwa Obba, Faten Ghattas, Sonia Gharbi, Bouchlaghem et Mellouli. Cette joute continentale sera une occasion en or pour évaluer leurs capacités et préparer comme il se doit les prochains Jeux olympiques de Paris 2024».

De son côté, Salem Bahri, fils du légendaire président de la FTN, Dr Hamadi Bahri, a souligné que «nous avons préparé un programme ambitieux et prometteur pour la promotion de notre sport. Les prochains Championnats d'Afrique des nations juniors et les masters seront nos objectifs majeurs pour la saison 2019. Certes, l'infrastructure n'est pas assez consistante, mais on va essayer au maximum d'y faire face. Nous avons les moyens de réaliser la 13e édition de cette joute avec des moyens grandioses».

300 nageurs présents

Enfin, Mohamed Zouaoui, ex-champion et entraîneur de grande dimension, a déclaré : «Cette joute rassemblera 300 nageurs venus de 35 pays africains. Elle aura lieu du 8 au 12 septembre 2019 à Tunis. Nous allons essayer d'utiliser la piscine olympique de Radès. La sélection tunisienne a déjà entamé sa préparation depuis 2016. Elle est composée de 37 nageuses et 38 nageurs. Ils sont très bien encadrés par des techniciens dévoués et ambitieux. Bien sûr, il va y avoir beaucoup de stages et assez de présélections afin de choisir les meilleurs pour représenter dignement la Tunisie».