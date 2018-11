Tunisie: Un «solo» exceptionnel !

Dans une atmosphère confuse, où la lumière est très timide, Imed Jomâa a déroulé le registre d'une vie tumultueuse, sur un fond musical aux tonalités plutôt graves, comme une métaphore à la gestation dans la douleur.

Et c'est bien l'esprit de cette œuvre imaginée et interprétée par l'auteur qui a choisi de jouer son propre rôle pour raconter en gestes et en mouvements son parcours d'artiste atypique, avec ses rêves légitimes et ses désenchantements révoltants, ses joies immenses et ses peines profondes.

A l'instar d'un navigateur infatigable et avec une gestuelle plus que parfaite, Imed Jomâa ramait sur scène comme dans un océan furieux pour avancer malgré les grosses vagues et les vents violents. Une allégorie à la vie d'artiste qui peine pour exister et qui souffre en tentant de traduire en mouvement ce que les mots ont échoué à exprimer.

«Seul Solo» est une évocation de la souffrance de l'artiste face à lui-même, mais aussi à son œuvre souvent difficile à amadouer. Elle est aussi un questionnement que se livre l'artiste sur son parcours de plus de trente ans de danse dans un contexte souvent hostile au corps en exubérance. Une œuvre presque parfaite, parce que sincère et esthétiquement très belle.