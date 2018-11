Tunisie: Maintenir la cadence

Une victoire à Tunis puis un nul contre le CA l'ont placé au milieu du classement. Un retour en force de la part des supporters aux séances d'entraînement et une mobilisation générale ont motivé les joueurs qui ont redoublé d'effort .

Les membres du comité directeur comptent même renforcer l'effectif au cours du mercato hivernal pour ne plus faire marche arrière. Et, maintenant que l'équipe semble mise sur les rails, dans les milieux proches du club, on compte énormément sur les quatre prochaines rencontres dont les adversaires sont du calibre de l'USBG, à commencer par la JSK, ce dimanche, avant de rencontrer le SG, l'USM et le CSHLif.

Au cours de cette trêve, l'équipe a bien travaillé. Cette période a permis à l'entraîneur de connaître encore plus les joueurs et de les habituer à sa façon de travailler. Pour rester en contact avec la compétition, les protégés de Ben Sassi ont disputé une rencontre amicale contre l'équipe olympique entraînée par Khatoui, ancien coach de Ben Guerdane. Elle s'est soldée par un but partout. Une occasion qui a permis à l'entraîneur de faire tourner l'effectif compétitif dont il dispose. Un deuxième test a été programmé contre l'ESZ, malheureusement, il n'a pas eu lieu. Avant le coup d'envoi, quelques supporters, présents au Stade 7 Mars, ont troublé la fête en fustigeant leurs voisins ( joueurs et responsables ). Le CD de l'USBG a présenté une lettre d'excuses et condamné ce genre de comportement de la part d'une frange irresponsable qui veut envenimer les relations entre les deux clubs voisins.

Déplacement périlleux

A Kairouan, aujourd'hui, l'équipe ferait de son mieux pour ne pas rentrer bredouille à Ben Guerdane. Elle veut confirmer sa bonne forme du moment en continuant sur sa courbe ascendante. Un résultat positif lui donnerait des ailes pour le reste du parcours . Ben Sassi n'a pas de soucis concernant l'effectif. Il alignerait les joueurs les plus en forme du moment pour remporter ce match à six points.

Formation probable :

Karoui - Nefzi - Abbès - Sellami - Mehjbi - Mednini - Ben Tarcha - Yahia - Mejri - Samti - Aouji.