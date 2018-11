Tunisie: L'alarme a sonné...!

Retour des blessés

Face à l'ESM, elle aussi en mauvaise posture, Dridi récupérera certains joueurs blessés, en l'occurrence Messaïdi, Gbala et Mosrati qui ont sauté le match face à l'EST. Leur retour tant attendu donnera au coach usémiste beaucoup de solutions de rechange pour aligner sa meilleure formation possible. Une formation qui sera portée carrément à l'attaque sans pour autant négliger la couverture derrière. Jrad, qui a pris la place de Ben Saïd encore convalescent, sera reconduit dans les buts. Il sera aidé dans sa tâche qui ne sera pas de tout repos par Arfaoui sur le flanc gauche. Ben Romdhane animera celui de droite, alors que Hichri et le jeune Zouhir, qui n'a pas du tout démérité face à l'EST, formeront la charnière centrale. L'entrejeu qui a bien carburé face à l'EST verra le retour de l'Ivoirien Gbala dans la récupération.

Ragoubi, auteur d'une bonne prestation contre l'EST, aura pour tâche de ratisser toutes les balles pour assurer une bonne relance devant, où se trouve Messaïdi de retour et Ben Hassine très utile comme relayeur. Le travail de sape de ce duo sera fignolé par Kabbou et Kouaté appelés à percer l'arrière-garde adverse pour espérer trouver la faille. Mosrati, Chtioui, El Kout et Amri pourraient à tout moment des débats prêter main-forte à leur camarades pour changer la donne...

C'est avec une formation au complet portée carrément vers l'offensive que l'USM, avide de rachat offrira l'hospitalité à l'ESM avec la ferme détermination de s'imposer dans une confrontation à quitte ou double.

Formation probable

Jrad (Chérif), Arfaoui (Mechmoum), Ben Romdhane, Hichri, Zouhir (Sdiri), Gbala, Ragoubi (Chtioui), Messaïdi, Ben Hassine (Mosrati), Kabbou (Amri) et Kouaté (El Kout).