Tunisie: Deux médailles d'or pour la Tunisie

Le Comité national tunisien paralympique (Cntp) a organisé du 18 au 21 novembre, au centre Basma de promotion de l'emploi des handicapés à Gammarth, en collaboration avec la Fédération tunisienne de tir, la première édition du meeting international handisport de tir avec la participation d'une trentaine d'athlètes de cinq pays: Tunisie, Libye, Ouganda, Kenya et Nigeria.

«Le niveau technique de ce meeting, qui a eu lieu sous l'égide du Comité international paralympique, a été de haut niveau, avec de très bonnes performances réussies. Il a été aussi une occasion pour promouvoir cette discipline sportive en vue de former un noyau prometteur d'athlètes capables de représenter la Tunisie sur la scène paralympique internationale, notamment les prochains Jeux paralympiques prévus à Tokyo en 2020», a déclaré Mohamed Mzoughi, président du Comité national tunisien paralympique, à l'agence TAP.

Il a précisé que la Tunisie a été représentée dans ce meeting par quatre athlètes, y compris des blessés membres des institutions sécuritaire et militaire victimes d'attentats terroristes, en reconnaissance des énormes sacrifices qu'ils ont consentis pour défendre la patrie.

«Les athlètes tunisiens ont accompli de bonnes performances avec deux médailles d'or de Hassan Belghith, Ferial Mellouli (carabine) et une médaille d'argent de Marouan Jabri (pistolet)», a-t-il souligné.

Mohamed Mzoughi a réaffirmé d'autre part la volonté du Comité national tunisien paralympique de poursuivre ses efforts pour élargir la base des licenciés, «ce qui contribuera à la sélection de jeunes talents capables de rayonner au niveau international dans les années à venir et de diversifier la participation tunisienne aux Jeux qui était limitée à l'athlétisme».

Il a indiqué par ailleurs que le Cntp a profité de ce meeting international, dont la cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire d'Etat au Sport, Ahmed Gaâloul, pour organiser une session de formation de trois jours, du 18 au 20 novembre, au profit des cadres techniques des équipes engagées pour perfectionner leurs connaissances, sous la supervision du président de la section de tir au sein du Comité international paralympique et en présence d'un certain nombre d'experts et de conférenciers internationaux de Nouvelle-Zélande et de Croatie et d'un certain nombre d'auteurs éminents athlètes d'Allemagne et d'Iran.

Le président du Cnpt a également annoncé la signature d'un accord entre le Comité national tunisien et la section de tir du Comité international paralympique pour aider les athlètes tunisiens à participer à des événements internationaux, notamment en invitant un certain nombre à prendre part au prochain championnat du monde prévu à Al Aïn aux Emirats Arabes Unis au mois de février prochain, et soutenir la proposition tunisienne portant sur l'accueil du Championnat d'Afrique 2019.

Le président du Comité national paralympique tunisien a rendu hommage au centre Basma pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées d'avoir alloué un espace pour l'organisation du meeting et pour son soutien continu aux activités et aux compétitions au profit de personnes à besoins spécifiques.