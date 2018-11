Ile Maurice: Intelligence artificielle - Entre la science et la fiction

En fin de semaine prochaine, Maurice sera l'hôte du World Artificial Intelligence Show (World AI Show), avec la venue de Sophia, le robot humanoïde.

L'organisation de cet événement coïncide avec l'envie du gouvernement de faire de notre pays une plateforme en ce qui concerne le développement de l'intelligence artificielle, afin de booster l'économie. Mais pas question de s'emporter et de rêver de science-fiction. Nous sommes encore bien loin des robots qui domineront le monde. Pas de Skynet ou de Matrix en vue et cela avant longtemps.

«On est encore bien loin de l'idée que l'on se fait des intelligences artificielles que l'on voit dans les films», explique le Dr Heman Mohabeer détenteur d'un PhD en intelligence artificielle. «Une intelligence artificielle qui a des sentiments et qui a une conscience ? Ce n'est pas pour demain la veille.»

Pour tous les férus de scifi, la robotique et l'intelligence artificielle sont comprises dans un modèle conflictuel. On parle souvent de la machine qui se rebelle contre la machine, comme Skynet dans Terminator ou Matrix. En réalité, l'intelligence artificielle actuelle serait beaucoup plus proche de celle qu'a inventée l'auteur Issac Asimov dans son cycle des robots (Robot series). L'homme et la machine travaillent en binôme pour un meilleur fonctionnement.

«Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle est programmée pour apprendre. C'est un logiciel qui, à travers des informations, des données et des tendances, emmagasine tout. En général c'est pour faciliter le travail de l'homme», ajoute Dr Heman Mohabeer. «L'intelligence artificielle, par exemple, peut prendre en compte des milliers de paramètres différents pour donner des résultats très précis et apprendre ce qu'il faut chercher. On peut évoquer l'exemple de Deep Blue, l'ordinateur qui a battu le grand champion du monde d'échecs Garry Kasparov.»

Quid de la robotique et de Sophia le robot qui sera présente au World AI Show ? Sophia est actuellement l'un des robots humanoïdes les plus «avancés», capable de comprendre et d'interagir avec les humains. «Sophia est un robot qui apprend et comprend des interactions et les schémas de parole», précise Dr Heman Mohabeer. «Pour le faire elle utilise une forme d'intelligence artificielle.»

On pourra lui souhaiter la bienvenue, alors.