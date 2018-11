Ile Maurice: Festivités - Le petit Papa Noël est en avance

Port-Louis, 11h30. Noël, c'est dans un mois, mais on s'y croirait déjà. La fièvre acheteuse a déjà contaminé petits et grands. Jouets, déco, vêtements, le porte-monnaie est en surchauffe. Pourquoi les Mauriciens s'y prennent-ils aussi tôt ?

«Kan atann tro dernié ler, tou bann zoli zafer fini.» C'est aussi pour éviter la flambée des prix et le rush de dernière minute. «Pou éna tro boukou dimounn partou, pou bat dan abriti !» Et puis, avec les vacances scolaires qui ont débuté plus tôt cette année, les parents ont voulu s'attaquer au plus dure, et trouver le cadeau idéal.

«Oui, les achats ont commencé tôt cette année comparativement aux autres. D'ailleurs le stock de jouets est déjà arrivé depuis fin octobre», confie Dina Utchapah, vendeuse chez Ah-Ling, à Port-Louis. Les tendances en ce qui concerne les jouets demeurent plus ou moins inchangées. «Pour les filles, ce sont toujours les poupées avec accessoires, pour les garçons, c'est le Lego. Mais la technologie est également prisée.» Ainsi, les tablettes ne restent pas bien longtemps sur les étagères...

C'est d'ailleurs ce qu'ont commandé les petits de Maya, rencontrée dans les rues de la capitale. Ils sont âgés de 5 et 7 ans, ont beau être hauts comme trois pommes, ils ont déjà attrapé le virus de la technologie. «Zot fini koné koumma al lor youTube tou. Rien d'autre ne leur fera plaisir... Père Noël riské gagn problem !»

Pour accueillir comme il se doit le sympathique bonhomme barbu, sapins artificiels, guirlandes, boules et crèches sont déjà en vitrine. Et les affaires marchent bien, très bien même. «Inn koumans pli boner sa lané-la. Nou stock pé al pli vit», affirme un commerçant, réjoui.

Pétards et feux d'artifices

Pour les pétards et feux d'artifices, n'est-ce pas tout de même un peu trop tôt. Il faut croire que non, vu la vitesse à laquelle ils disparaissent des étagères des supermarchés. «Mo rapel enn lané kan ti al rodé dernier ler, tou ti fini. Je préfère être vigilant depuis et je m'y prends tôt», explique Serge, abordé dans un hypermarché. D'ajouter que ce sera la même chose pour les courses de Noël. «Pa anvi gagn indizestion ar shopping dernier ler !»

C'est tendance

Un marché de Noël est un marché en plein air associé à la célébration de Noël et se tient traditionnellement pendant plusieurs jours à l'étranger. On en trouve également chez nous et leur popularité gagne du terrain. Les achats effectués permettent, en fait, de soutenir les marques locales et les petits commerçants ainsi que les artisans. Ainsi, dès le 24 novembre et ce jusqu'au 24 décembre, plusieurs endroits accueilleront des marchés de Noël, dont Rivière-Noire, Tamarin, Floréal, Bagatelle, La Croisette, Trianon ou encore St-Pierre, entre autres.