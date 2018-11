Afrique: COP 24 - La Côte d'Ivoire prépare activement sa participation

Les ministres Joseph Séka Séka, Alain-Richard Donwahi et Eugène Aka Aouélé ont pris part, recemment, au Plateau, à une réunion d'avant-départ à la 24e conférence de l'Onu sur le climat à Katowice, en Pologne.

La 24e Conférence annuelle des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le climat (Cop 24) se tiendra du 2 au 14 décembre prochain, à Katowice, en Pologne.

La Côte d'Ivoire sera présente à cette rencontre internationale avec une forte délégation composée des institutions de la République, les ministères et structures techniques de l'Etat, le secteur privé, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales.

A deux semaines de l'ouverture de l'évènement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé, recemment, à la Primature, Plateau, une réunion d'avant-départ de la délégation ivoirienne.

Pr Joseph Séka Séka qui présidait la réunion a indiqué qu'elle a pour objet d'informer les parties prenantes sur les enjeux et les opportunités de cette rencontre de haut niveau et son importance pour la Côte d'Ivoire «

Notre pays sera fortement représentée à la Cop24, pour y présenter ses initiatives, qui sont en cohérence avec le Plan national de Développement (Pnd 2016-2018).

En plus des négociations sur le climat auxquelles elle participera, la délégation ivoirienne présentera les projets structurants qui portent en eux notre aspiration à l'émergence tout en démontrant le savoir-faire ivoirien » a fait savoir le ministre le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui avait à ses côtés ses homologues des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi ; de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé.

En outre, le ministre, a ajouté que la Cop 24 sera l'occasion pour le pays de réaffirmer son engagement aux côtés des pays du monde entier dans la lutte contre le changement climatique « Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat adopté en 2015.

Des actions sont en train d'être menées parmi lesquelles, on peut citer entre autres, la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, le programme d'investissement forestier, le projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès aux financements climatiques » s'est-t-il réjoui.

Puis d'insister sur les priorités et les attentes de la Côte d'Ivoire à cette conférence internationale. A savoir le renforcement des capacités des parties prenantes, la mise en œuvre des initiatives d'envergures régionales, la mobilisation des ressources financières et le partage d'expérience.

Avant lui, Eugène Aka Aouélé a pour sa part souligné que le changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé.

A l'en croire entre 2030 et 2050, le réchauffement climatique causera près de 250.000 décès supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress liée à la chaleur.

Face à cette situation alarmante, le ministre a saisi cette tribune pour inviter, les Etats africains à développer des mécanismes opérationnels capables d'amoindrir les effets climatiques.

Selon Alain-Richard Donwahi, l'émergence à l'horizon 2020 ne saurait être atteinte sans la prise en compte des changements climatiques qui ont de nombreux effets néfastes pour les pays en développement.

« C'est pourquoi, notre pays, a affiché ses ambitions de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 » a-t-il laissé entendre.