Cote d'Ivoire: New Africa's Builders 2018 - Les chrétiens se mobilisent pour participer au développement économique du continent

La troisième édition du séminaire international des chrétiens hommes, femmes d'affaires et décideurs, s'est tenu du 24 au 25 novembre, à l'Hôtel Ivoire. 1500 participants ont été enregistrés.

« L'Afrique n'a personne à rattraper, ni à envier. Elle est unique et doit le rester. Elle doit simplement se décider à l'accepter, à l'assumer et à écrire sa propre histoire dans la fierté et la confiance en son créateur.

Elle doit se bâtir et écrire son histoire en s'appuyant sur le roc éternel, le créateur de toute chose : Dieu ». C'est, en substance, le discours qu'a prononcé la présidente internationale de la Coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires et décideurs, Mariam Dao Gabala, à l'ouverture de la troisième édition du séminaire international de la coalition, qui s'est tenu les 24 et 25 novembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Un discours très engagé et de foi dans lequel elle invite donc les Africains et surtout les entrepreneurs et les décideurs du continent à ne pas être complexé par quoi que ce soit et surtout à un changement dans les mentalités.

Ce, en vue de leur participation à la transformation des économies africaines. « Aujourd'hui, nous le savons tous, c'est le temps pour notre continent. Nous avons le devoir de lui faire atteindre tout son potentiel pour le bonheur de ses populations, à travers le travail mais surtout avec Christ, qui doit être l'étendard de nos nations », a-t-elle affirmé.

Alors, pour Mariam Dao Gabala, comme elle l'a laissé entendre, convaincue, cette transformation ne peut et ne doit s'opérer sans Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème du présent séminaire a porté sur : « Bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le Roc Eternel ».

Mais que vient faire la foi dans les affaires ? Peut-on ainsi s'interroger. A cette question, le fondateur de la Communauté Marie mère du divin amour (Cmda), Jean Emmanuel Clément Akobé, par ailleurs promoteur du séminaire, a tenté d'apporter des réponses, à travers un riche enseignement biblique qu'il a livré aux nombreux participants.

« La foi n'est pas dissociable aux affaires. Il est essentiel de bâtir nos nations et nos économies sur quelque chose de solide. Cette chose, c'est Jésus-Christ . Il nous faut une Afrique qui, tout en comptant sur Dieu, se prend en charge.

Et cette nouvelle économie que nous voulons pour notre Afrique doit s'appuyer sur trois piliers : la culture africaine, la conception humaine africaine de l'homme et la foi en Dieu », a-t-il exhorté.

Cette année, le séminaire des hommes d'affaires chrétiens a enregistré environ 1500 participants venant des quatre coins du monde, avec le Benin comme pays invité d'honneur. A l'ouverture, la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire était comble.

Plusieurs enseignements et ateliers animés par des intervenants venant de Corée du Sud et d'Israël et bien d'autres experts nationaux et africains ont meublé le volet scientifique.

Rappelons que le séminaire de la Coalition se veut une plateforme de ressourcement et de restauration, de communion en Christ, d'apprentissage de leadership et de management des organisations, de networking et de réseautage.