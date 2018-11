Congo-Kinshasa: A travers l'Accord de Nairobi. UDPS-UNC - L'Union sacrée scellée !

Les Secrétaires Généraux de l'Union pour la Nation Congolaise et de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social ont félicité l'Accord signé le vendredi dernier à Nairobi, au Kenya, par leurs deux leaders, à savoir : Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.

Lequel Accord a abouti à la désignation de Félix Tshisekedi comme candidat commun de ces deux partis politiques. Dans un communiqué conjoint rendu public le samedi dans l'avant midi, à la permanence de l'UDPS, Jean Baudouin Mayo et Jean Marc Kabund ont salué l'engagement pris par ces deux leaders de l'opposition. Surtout, l'humilité dont a fait preuve Vital Kamerhe, en désistant en faveur de la candidature de Fatshi. Pour eux, cet Accord qu'ils qualifient de stratégique, va ouvrir une voie à l'alternance démocratique en République Démocratique du Congo. Ainsi, demandent-ils la vigilance de la population congolaise lors des prochaines joutes électorales dont l'échéance est fixée au 23 décembre 2018.

Pour ces deux partis, seul le vote utile et une surveillance musclée des élections, va permettre à la population congolaise de garder son destin et d'écrire une nouvelle page d'histoire de la nation. Par ailleurs, l'UNC et l'UDPS invitent également toutes les forces acquises au changement à s'aligner pour une coalition plus large afin d'assurer une victoire lors des prochaines élections. La population Kinoise, elle, est exhortée à réserver un accueil chaleureux à ses jokers, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui regagnent Kinshasa demain mardi, 27 novembre par l'Aéroport International de N'djili. Lisez, ci-après, l'intégralité du communiqué conjointement signé par les Secrétaires Généraux de l'Udps et de l'Unc.

Communiqué conjoint UDPS-UNC

L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS/TSHISEKEDI en sigle et l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, saluent l'Accord politique signé le vendredi 22 novembre 2018 à Nairobi par leurs leaders Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, lequel accord stratégique constitue un pas décisif vers la concrétisation de l'alternance tant attendue par la population congolaise.

L'UDPS et l'UNC félicitent les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour leur sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation et rendent un hommage appuyé au président KAMERHE pour son humilié traduite par son désistement en faveur du président Félix TSHISEKEDI afin de maximiser les chances de l'alternance. L'UDPS et L'UNC appellent la population à la grande vigilance lors des opérations de vote. Elle sera par sa vigilance, la gardienne du vrai résultat du vote. Par ailleurs, l'UDPS et L'UNC gardent leur main tendue, pour une coalition plus large, à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement.

Enfin, l'UDPS et L'UNC appellent la population kinoise à se mobiliser massivement pour réserver un accueil digne à leurs deux grands leaders le mardi 27 novembre 2018.

Vive la RDC !

Vive la coalition cap pour le changement !

Vive l'alternance !

Vive l'union UDPS et UNC

Jean Baudouin MAYO MAMBEKE

Secrétaire Général UNC

Jean-Marc KABUND-A-BUND

Secrétaire Général UDPs