Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Ramazani Shadary démarre sa campagne avec Dieu !

Pour Ramazani Shadary: " Tout pouvoir vient de Dieu". Voilà pourquoi, il a commencé sa campagne par la prière le 24 novembre et va la clôturer par la prière le 21 Décembre.

Il observera le repos le 22 Décembre avant d'aller au vote le 23 Décembre 2018, a indiqué l'un des ses porte-paroles. Effectivement, plusieurs cultes religieux ont été organisés le samedi 24 novembre 2018 à Kinshasa et à l'intérieur du pays, pour dédier à Dieu la campagne électorale d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du FCC à la présidentielle 2018. Les Eglises catholique, musulmane, anglicane, kimbanguiste, orthodoxe, indépendantes, du réveil, armée du salut et les églises dites autochtones (Tataonda, mpeveyalongo... ), l'ACK de l'Evêque Pascal Mukuna, accompagné par le Pasteur Jean-Bosco Kingoma ont recommandé à Dieu ce candidat du FCC.

Ces cultes ont été demandés par le Front Commun pour le Congo en faveur de son candidat dont les cadres et militants ont été présents sur différents sites ciblés. «Nous sommes venus voir les princes de l'église pour qu'ils puissent intercéder devant notre Seigneur pour qu'il donne au peuple congolais les dirigeants qu'il faut et nous croyons qu'ils sont dans le camp du Front Commun pour le Congo», a déclaré Néhémie Mwilanya, coordonnateur du Comité Stratégique du Front Commun pour le Congo, «FCC». Il sied de noter que sauf changement de programme, durant cette semaine qui s'ouvre, Emmanuel Ramazani Shadary devra mettre le cap sur le grand Katanga afin de mouiller son maillot pour réclamer les voix des congolais de toute la République.

Campagne à l'américaine

Bien que la CENI ait déjà lancé la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national depuis le jeudi 22 novembre 2018, le Front Commun pour le Congo, quant à lui, n'avait toujours pas donné le go. Pendant ce temps-là, les grands signaux se faisaient entendre de ce côté de la majorité élargie, surtout que, les cadres de cette mégastructure politique dont le visionnaire est Joseph Kabila, promettaient d'ores et déjà une campagne électorale à "l'américaine". Ainsi, c'est dans cette logique que le FCC a-t-il tenu à organiser des messes et cultes d'action de grâce pour justement remettre toutes les charges à Dieu Tout Puissant. Ces cultes d'action de grâce ont été demandés par le Front commun pour le Congo, en faveur de son candidat dont les cadres et militants ont été présents sur différents sites ciblés. A en croire Emmanuel Ramazani Shadary, tout pouvoir émane de l'Eternel, car c'est lui le Maître de tout, et le créateur de toutes choses.

Voilà pourquoi, il a voulu entamer sa campagne électorale en assistant à la messe dite le 24 novembre 2018, à la Cathédrale Notre Dame du Congo, et il compte, par ailleurs, conclure sa campagne avec la prière. D'ailleurs, à ce propos, selon l'un des ses portes paroles, Emmanuel Ramazani Shadary va observer le repos le 22 décembre avant de pouvoir passer dans les urnes. Il n'était pas le seul à assister au culte consacrant le début de sa campagne électorale. Car, ce même exercice a été réalisé par le Coordonnateur du FCC, en la personne de Néhémie Mwilanya Wilondja, qui a pris part à la prière au sein de l'église anglicane. D'emblée, il sied de souligner qu'une forte mobilisation a été constatée dans la ville de Kinshasa, suite à la participation aux cultes des différents hauts cadres du FCC et les secrétaires permanents Adjoints du Pprd. Les membres du Gouvernement central ont également honoré de leur présence ces offices religieux, pour porter main forte au Candidat du FCC.

Humilité

Participant au culte organisé par l'église anglicane, le Coordinateur du FCC, Néhémie Mwilanya Wilondja, a, au cours de sa brève intervention à la fin du culte, répercuté les directives de l'Autorité morale du FCC, le Président Joseph Kabila Kabange. A savoir, l'humilité et non le triomphalisme pendant et après la campagne, le bilan à présenter au peuple et la vision pour les prochaines années. Il sied de noter que la participation à ces différents cultes par les hauts cadres du FCC et les secrétaires permanents Adjoints du Pprd, parti dont Ramazani Shadary est également Secrétaire Permanent a été bien forte selon les observateurs.