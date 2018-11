Congo-Kinshasa: AFDC/ALIES - Bahati Lukwebo met ses troupes en mouvement

Une foule immense a envahi la Foire internationale de Kinshasa dans l'après-midi du samedi 24 novembre 2018.

Les militants de l'AFDC/ALLIES ont répondu présent à la cérémonie du lancement de la campagne électorale de ce regroupement politique. Effigies des candidats, banderoles et emblèmes du parti flottaient de partout sur le lieu de l'événement. C'est sous cette ambiance électrique que cette cérémonie présidée par l'Autorité morale du regroupement politique AFDC et ALIES s'est déroulée. C'était l'occasion pour Bahati Lukwebo de présenter les candidats députés nationaux et provinciaux inscrits sur la liste du regroupement politique AFDC et ALIES. Cette famille qui a toujours fait preuve de ses idées novatrices, constitue aujourd'hui un modèle. Il promet de gérer autrement les assemblées en cas de victoire. Tous les candidats de la ville de Kinshasa et ceux des provinces ont été présentés à la foule venue nombreuse à la FIKIN pour témoigner leur soutien aux candidats.

La campagne électorale lancée le 22 novembre par la CENI réchauffe déjà les bases des partis politiques.

Samedi 24 novembre, Bahati Lukwebo, Autorité morale du regroupement politique AFDC/ALIES a mis ses troupes en mouvement. Candidats Députés nationaux et provinciaux de ce regroupement ont été dévoilés au public Kinois.

L'Autorité morale de l'AFDC/ALIES a invité ses troupes à se jeter à fond pour espérer une victoire inconstatable lors des élections du 23 décembre. Que ce soit aux législatives nationales ou provinciales, les candidats de l'AFDC/ALLIES devront travailler main dans la main pour ne pas perdre une seule seconde face aux mauvais savants qui, par complexe, s'embrouillent dans les divergences internes.

Victoire avec Shadary

Bahati Lukwebo n'a pas manqué, dans son speech, d'exprimer son soutien au candidat Président de la République du Front Commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, pour lequel il a invité ses troupes à le soutenir pour augmenter les chances de remporter et la présidentielle et les législatives nationales et provinciales. Pour Bahati, Shadary est le candidat idéal pouvant parachever la vision du Président Kabila et de sauvegarder la souveraineté nationale pour laquelle Mzee Kabila et Lumumba ont lutté jusqu'au sacrifice suprême. Pour y arriver, l'AFDC et ALLIES comptent sur le soutien de la base pour gagner haut la main cet électorat.