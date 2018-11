Congo-Kinshasa: Réclamant un débat télévisé sur le bilan de Kabila, Lushima Djunga met 50.000 USD en jeu et lance un défi aux contradicteurs !

*Chiffres étayés et illustrés. Résultats vérifiables et fiables. Kabila, en plus de 17 ans de pouvoir, aura beaucoup fait, selon Lushima Djunga Wembadio qui lance, ici, le défi à tous les calomniateurs qui soutiennent que Joseph Kabila n'a rien fait durant son mandat, de prouver leur thèse en détruisant le tableau qu'il présente, ci-dessous, par des chiffres contraires.

L'iconoclaste qui réussira à démontrer le contraire, recevra de la part de LUSHIMA DJUNGA sur un plateau de télévision après débat, la cagnotte de 50.000,00 USD en présence des spécialistes en gestion financière. Cette réflexion, si pertinente soit-elle, permet aux alchimistes de la cacophonie de se délecter autrement grâce aux chiffres dont Lushima Djunga Wembadio se fait, seul, le devoir de remettre les clepsydres à l'heure. Bien plus, "Après le traitement qualitatif du fichier électoral de la République Démocratique du Congo, la CENI organise simultanément trois élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales pour 40.024.897 électeurs sur une population estimée à 80 millions d'habitants. Certes, comparaison n'est pas raison dit-on, mais l'on n'appliquait le coefficient multiplicateur de la Côte d'Ivoire sur les électeurs Congolais, on obtiendrait pour la République Démocratique du Congo la population de 147.691.869 habitants, soit 47.024.897 x 3,69. On peut affirmer sans exagération que la population de la République Démocratique du Congo a atteint 100.000.000 d'habitants et que la CENI va manipuler le 23 Décembre 2018 120.074.691 bulletins de vote, soit 40.024.897 électeurs x 3 scrutins sur une superficie de 2.345.095 Km² soit 7,31 fois supérieure à celle de la Côte d'Ivoire.

Quand au sait que les colonisateurs belges n'ont pas organisé les élections sur toute l'étendue du territoire national en 1960, il y a lieu de féliciter tous les Responsables de la CENI pour le travail de titan qu'ils sont en train de réaliser et qui font la fierté de tous les Congolais. Depuis que le Président Joseph Kabila a donné l'exemple en respectant la Constitution alors qu'il est encore très jeune, la République Démocratique du Congo est devenue le centre d'attraction de toute la planète terre. Le monde entier observe le processus électoral en cours. Soutenons la CENI pour la réussite totale de ce processus le 23 décembre 2018. Ce sera un honneur pour tout le pays", relève Florent Délice Lushima, dans une nouvelle tribune libre axée sur le bilan selon lequel Joseph Kabila Kabange lègue, à son avis, aux générations futures, un Congo debout et sur les rails.

Joseph Kabila Kabange lègue aux générations futures un Congo debout et sur les rails

Evaluation de l'entreprise, matière hautement technique

Dans sa parabole des talents qui constitue le fondement de la gestion financière, Dieu révèle lui-même que la création sans cesse par le travail honnête et productif des richesses nouvelles, additionnelles ou supplémentaires est l'activité fondamentale, la vocation première, la mission numéro Un, l'objectif principal de toute entreprise physique ou morale y compris l'Etat quelque soient sa nature, sa taille, sa nationalité. Sans la création des richesses nouvelles et leur transformation en flux de trésorerie, l'entreprise est condamnée à la faillite.

Pour exprimer son opinion sur la gestion de l'entreprise, l'évaluateur ne doit se fier ni aux sondages partisans et orientés, ni aux déclarations mensongères des personnes non initiées, ni aux prédications des pasteurs d'église, ni aux allégations non chiffrées des politiciens calomniateurs. Seuls les états financiers de l'entreprise ou les indicateurs macro-économiques de l'Etat peuvent lui permettre d'apprécier à leur juste valeur les capacités managériales d'un gestionnaire à créer sans cesse des richesses nouvelles. Il s'agit donc d'une activité hautement, hautement, hautement, technique qui ne doit pas être confiée à des mains inexpertes parce qu'elle exige de l'évaluateur des connaissances éprouvées en gestion financière.

Illustration de l'évaluation d'une entreprise selon Dieu

Dans son évangile selon Matthieu 25 : 14-30, Dieu Créateur du ciel et de la terre dévoile aux financiers la méthodologie qu'ils doivent suivre pour évaluer une entreprise. Il montre que deux chiffres, l'un au début et l'autre à la fin de la période considérée, suffisent pour permettre au financier d'exprimer son opinion sur les performances et les contreperformances réalisées par l'entreprise. Autrement dit, il faut établir deux diagnostics financiers, l'un au début et l'autre à la fin de la période examinée afin de dégager des écarts. Evaluer l'entreprise, c'est donc comparer les deux diagnostics financiers. Les écarts positifs signifient les performances, les écarts négatifs signifient les contre-performances et les écarts nuls signifient la stagnation. Sans les deux diagnostics, mieux vaut se taire. Les chiffres clairs, fiables, précis et disponibles parlent mieux que quiconque voir mieux que les calomniateurs. Les chiffres ont la même signification partout au monde. La parabole des talents est ainsi écrite :

« Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs (mandataires), et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, ce lui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maitre.

Longtemps après, le maitre de ces serviteurs (mandataires) revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit : Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maitre lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maitre. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m'a remis deux talents ; voici, j'en ai gagné deux autres. Son maitre lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as a été fidèle en peu de chose ; je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maitre.

Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui ramasses où tu n'as pas vanné ; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. Son maitre lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas vanné ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur (mandataire) inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents ».

Tableau reflétant la passion de Joseph Kabila Kabange pour le Congo

Contrairement aux Pères fondateurs du tristement célèbre « Groupe de Binza » qui ont dirigé le Congo du 05 Septembre 1960 au 17 Mai 1997 et laissé le pays en lambeaux pleins de sang et dans l'abîme, le Président Joseph Kabila Kabange lègue aux générations futures un Congo debout, un Congo sur les rails, un Congo digne et fier, un Congo plus prospère que le Congo d'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il laisse un bilan largement positif comme l'indique les chiffres indiqués dans ce tableau. Il n'est ni médiocre ni Sataniste. Il a été bon et fidèle serviteur de Dieu selon sa parabole des talents. Il laisse des œuvres qui immortaliseront son nom déjà écrit au ciel dans le livre sacré de meilleurs leaders Congolais comme Kimpa Vita, Simon Kimbangu, P. Lumumba, M'Zee LD Kabila, Antoine Gizenga. A cause de son bilan largement positif, Lushima DJUNGA invite tous les nationalistes et patriotes congolais à aimer Joseph Kabila Kabange jusque dans tous ses défauts comme les Belges aiment le Roi Léopold II jusque dans tous ses défauts à cause du Congo, leur enfant unique, leur pays magnifique, leur Belgique d'Afrique et leur meilleure colonie d'exploitation comme ils le disaient eux-mêmes.

Note : Le meilleur taux de croissance du BIP a été atteint en 2014, soit 9,5 %. Source : Rapport de la Banque Centrale du Congo

Dans tous les domaines de la vie, le bilan doit être chiffré pour une meilleure compréhension. C'est donc une affaire des chiffres. Pour évaluer l'efficacité de la riposte contre le virus Ebola, Dr Oly Ilunga, Ministre de la Santé a besoin des chiffres. Sans les chiffres clairs, fiables et exacts, mieux vaut se taire. Le tableau ci-dessus montre que toutes les principales productions et consommations du pays ont enregistré des taux d'accroissement pharaoniques inédits depuis 1885 sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, Chef de l'Etat réélu. N'en déplaise à ses détracteurs qui soutiennent que Joseph Kabila n'a rien fait, il est au contraire mieux coté aux yeux de l'Eternel. Il a fait bouger positivement toutes les lignes de paramètres macro-économiques. Le tristement célèbre « Groupe de Binza » a laissé en 1997 un Congo caractérisé par des coups d'Etat, des assassinats sans procès, des pendaisons publiques, des animations politiques, des dix fléaux, des deux pillages, de plusieurs zones monétaires, d'une armée et d'une police sans tenues, ni équipements, des files d'attentes devant les stations d'essence, des taux de change variables toutes les heures, des fonctionnaires impayés, etc.

La consommation de l'électricité et du carburant constitue le meilleur baromètre qui permet de mesurer le niveau de développement d'un pays et de la circulation des capitaux parce que l'électricité et le carburant sont deux produits hautement stratégiques qui se trouvent en amont de toutes les activités socio-économiques d'une nation. Ils jouent le rôle de locomotive capable de propulser le pays de la pauvreté et de l'obscurité. Plus le niveau de vie d'un individu, d'un ménage, d'une entreprise, d'une nation s'améliore, plus ses besoins en électricité et en carburant augmentent. Le Congo qui a consommé 10.264 GWH en 2017 est plus développé que le Congo qui consomma 4.335 GWH en 1997. Il en est de même du Congo qui a consommé 1.216.589 m3 de carburant en 2017 selon SEP-CONGO est plus développé que celui qui consomma 509.694 m3 de carburant en 1997. Les taux de croissance réalisés en 2017 placent le pays dans le top 10 des pays africains selon le domaine examiné excepté celui du budget.

LUSHIMA DJUNGA WEMBADIO lance le défi à tous les calomniateurs qui soutiennent que Joseph Kabila n'a rien fait durant son mandat de prouver leur thèse en détruisant le tableau ci-dessus en apportant des chiffres contraires. L'iconoclaste qui réussira à démontrer le contraire recevra de la part de LUSHIMA DJUNGA sur un plateau de télévision après débat la cagnotte de 50.000,00 USD en présence des spécialistes en gestion financière.

Plan prévisionnel de trésorerie et le serpent financier de l'entreprise

Trésorerie excédentaire ou positive

Trésorerie déficitaire ou négative

Mauvaise gouvernance

Effets : grèves, salaires impayés, AVC, constructions inachevées, perte de crédit, etc...

Trésorerie = Disponible initial + Recettes mensuelles - Dettes exigibles : TR = DI + RM - DE

La trésorerie de l'entreprise ou du Trésor public ne signifie pas les recettes qui tombent dans la caisse parce que les recettes sont destinées prioritairement à désintéresser les bailleurs de fonds, elles représentent le gage des créanciers. La trésorerie signifie le disponible net qui reste dans l'entreprise physique ou morale après le paiement de toutes les dettes exigibles exhaustives ou de toutes les factures impayées, c'est-à-dire sans discrimination aucune entre les créanciers. Elle s'obtient en faisant la différence entre le disponible initial augmenté des recettes mensuelles déduction faite de toutes les dettes exigibles selon la formule indiquée dans le plan prévisionnel de trésorerie ci-dessus.

La trésorerie peut être positive ou excédentaire, zéro ou équilibrée et négative ou déficitaire. Il n'existe donc pas de trésorerie excédentaire aussi longtemps qu'il existe des dettes exigibles non acquittées ou des factures impayées. La trésorerie est non seulement l'épicentre de la survie de l'entreprise ou de l'Etat, mais elle est aussi la photographie qui reflète exactement les capacités managériales d'un gestionnaire parce qu'elle est le point d'intersection des effets de toutes les décisions rationnelles et irrationnelles prises au sein de l'entreprise. Elle est l'œil et l'oreille de l'entreprise car rien n'échappe à la trésorerie. C'est pourquoi, sans la trésorerie, l'entreprise ressemble à un homme dépourvu d'œil et d'oreille.

Il existe une corrélation étroite entre le budget et le plan prévisionnel de trésorerie, ce dernier étant l'émanation du budget. Quand le budget est de meilleure qualité, le plan prévisionnel de trésorerie sera aussi de meilleure qualité parce que tous les engagements financiers seront scrupuleusement respectés. En effet, le non-respect des engagements financiers représente le clignotant révélateur d'un budget démagogique ou irrationnel et de l'incapacité managériale du gestionnaire à gérer son entreprise..

Le serpent financier est le meilleur baromètre qui illustre dans le plan prévisionnel de trésorerie le degré de crédibilité et de solvabilité du gestionnaire selon qu'il évolue dans la zone dite « bonne gouvernance » ou « mauvaise gouvernance » comme indiqué dans le graphique ci-dessus. Parmi toutes les taches de l'entreprise, le maintien du serpent financier dans la zone dite « bonne gouvernance » est la tâche la plus exaltante, la plus exigeante et la plus difficile à réaliser parce qu'elle exige l'implication des hommes et des femmes intègres, compétents, travailleurs, altruistes et surtout respectueux des engagements. Elle est plus difficile que la construction d'un barrage hydro-électrique, d'un hôpital, d'un avion, d'une université, etc...

Plus il y a des dettes non acquittées ou factures impayées, plus le serpent financier s'éloigne de la zone dite « bonne gouvernance » et évolue dans la zone dite « trésorerie déficitaire ou négative », plus les recettes diminuent, plus le serpent financier s'éloigne de la zone dite « bonne gouvernance » et évolue dans la zone dite « trésorerie déficitaire ou négative ». C'est pourquoi, la diminution des recettes de l'entreprise est la pire erreur de gestionnaire que tout gestionnaire doit éviter de commettre parce qu'elle est l'autoroute qui conduit directement l'entreprise à la cessation d'activité. Le meilleur aliment du serpent financier est constitué des recettes nouvelles ou additionnelles parce qu'elles permettent au serpent financier d'évier la constipation suite à l'accumulation des factures impayées qualifiées par les analystes financiers des déchets financiers produisant dans l'entreprise les mêmes effets que les déchets toxiques.

Crédit, secret de développement d'un pays

Sans le crédit, aucune entreprise physique ou morale, ne peut ni voir le jour, ni fonctionner, ni se développer. Le crédit est et demeurera jusqu'à la fin du monde le meilleur secret de développement de toutes les nations. Si Dieu règne au ciel, le crédit règne sur la terre, gouverne le monde, règle et dérègle les relations entre les individus, les ménages, les entreprises et les Etats. C'est aux bailleurs de fonds que Dieu a confié la responsabilité de favoriser le développement des nations en leur accordant des crédits.

Les adages ci-après : « qui paye ses dettes s'enrichit, l'argent appelle l'argent, on ne prête qu'aux riches, etc... » contribueraient à aider le lecteur à comprendre l'importance du crédit dans le développement d'un pays. Le crédit vaut plus que la prière et donne le résultat escompté lorsqu'il est rationnellement utilisé. La prière permet à celui qui prie d'obtenir la sagesse divine, mais jamais le crédit. On ne peut pas construire un barrage hydro-électrique, un building, une église, une route asphaltée, un navire, un hôpital par la prière. Le crédit éduque et forme des hommes et des femmes responsables, travailleurs, créateurs des nouvelles richesses et des nouveaux emplois, des véritables agents de développement, des débiteurs crédibles et solvables dont le pays a besoin pour son émergence. Le crédit maintient l'imagination en éveil et stimule l'esprit de créativité. On reconnait les débiteurs crédibles et solvables par leur forte personnalité.

Gérer l'entreprise physique ou morale, signifie aux yeux des bailleurs de fonds, respecter scrupuleusement les engagements financiers, respecter la parole donnée, payer les dettes exigibles, respecter le plan prévisionnel de trésorerie. Le débiteur qui ne paie pas ses dettes assassine silencieusement son créancier et asphyxie l'économie de son pays. C'est pourquoi, les bailleurs de fonds qualifient les débiteurs douteux d'assassins silencieux de leurs nations parce qu'ils provoquent la déréglementation du marché financier. Ils constituent des forces négatives plus dangereuses que les Kuluna. Véritables agents de destruction, les débiteurs douteux ou les assassins silencieux tirent le pays vers le bas. Il existe plusieurs milliards de Dollars Américains sur le marché financier. Cependant, les bailleurs de fonds n'accordent de crédit qu'à des débiteurs crédibles et solvables et surtout respectueux des engagements ou de la parole donnée. Dans les pays émergents et développés, les débiteurs douteux ou assassins silencieux représentent une race d'agents de destruction en voie de disparution.

Groupe de Binza = Groupe de Genève

La République Démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays dixit le Président Joseph Kabila Kabange, Chef de l'Etat réélu au suffrage universel. En effet, la République Démocratique du Congo a reçu de Dieu la vocation d'être une grande nation, le centre de rayonnement et la locomotive de toute l'Afrique pour paraphraser P. Lumumba en raison de sa position géostratégique au cœur du continent africain et de ses énormes potentialités. Elle a donné au monde des personnalités emblématiques qui ont écrit l'histoire glorieuse de sa lutte pour la conquête de l'indépendance du pays et de la dignité du Congolais.

On peut citer Kimpa Vita, Simon Kimbangu, P. Lumumba, L.D. Kabila, parmi les morts, et Antoine Gizenga ainsi que Joseph Kabila parmi les vivants. P.E. Lumumba ne disait-il pas au Président Joseph Kasa-Vubu que le Congo est grand et a besoin de grands hommes capables de le développer pour le bonheur de tous les Congolais. Après avoir animé des conférences à l'Université d'Ibanda au Nigéria et dans les quatre universités et plusieurs auditoires de la Belgique, Patrice Lumumba a quitté Bruxelles pour atterrir directement à Stanleyville, son fief électoral et sa ville préférée, où il est arrivé le 08 Mai 1959 pour installer la section du MNC de la Province Orientale.

Patrice Lumumba devait tout à Stanleyville, sa formation, son ascension sociale fulgurante, ses connaissances étendues, etc... Il fut accueilli par ses anciens amis Evolués de Stanleyville ci-après : JP Finant, M. Lengema, V. Nendaka, A. Kiwewa, B. Salumu, etc... Se confiant à ses amis, Lumumba leur dit ce qui suit : « Les Evolués de Léopoldville n'ont pas de grandes ambitions comme ceux de Stanleyville. Ils estiment que le Congo est très grand pour avoir des partis politiques à caractère national et être dirigé par un seul président. Ils préfèrent créer des partis politiques d'inspiration tribale et balkaniser le pays en républiquettes afin que chacun d'eux devienne le roitelet d'une républiquette. En plus de leurs contacts avec les colonies anglaises, les Evolués de Stanleyville sont mieux encadrés et instruits par les continuateurs de l'œuvre de Léopold II».

Pour avoir refusé à la Table Ronde de Bruxelles que le Roi Baudouin soit le Chef de l'Etat du Congo après le 30 juin 1960, que les ministères des Affaires Etrangères, de la Défense, des Finances, de l'Economie et de l'Intérieur soient confiés aux Belges ; pour avoir refusé l'organisation des élections par les colonisateurs belges en 1960 ; pour avoir exigé l'élection du Chef de l'Etat du Congo au suffrage universel direct ; pour avoir exigé l'africanisation du commandement de la Force Publique ; pour avoir déclaré que le Congo reste et restera Un et indivisible autour de son majestueux fleuve Congo, don béni de Dieu qui constitue sa colonne vertébrale, son boulevard naturel et le symbole de l'unité du Congo et de tous les Congolais ; pour avoir prôné la stricte séparation entre l'Eglise et l'Etat, la liberté absolue de culte, la nationalisation de l'Université Lovanium ; pour avoir reconnu le Kimbanguisme comme religion officielle ; pour avoir déclaré qu'après l'indépendance, chaque Congolais sera libre de choisir sa religion et son église, les catholiques vont prier chez eux, les protestants vont prier chez eux, les Kimbanguistes vont prier chez eux, les Kitawalistes vont priez chez eux, les animistes vont prier chez eux, P. Lumumba a été traité de tous les maux d'Israël par les membres du tristement célèbre « Groupe de Binza » dont Monseigneur Joseph Malula fut la cheville ouvrière.

En 1960, le projet de société du tristement célèbre « Groupe de Binza », ancêtre du tristement célèbre « Groupe de Genève » consistait à la formation d'un gouvernement sans Lumumba, tandis qu'en 2018, le projet de société du « Groupe de Genève » consiste à la mise sur pied d'une transition sans Kabila ni CENI de Nanga. Les pères fondateurs du « Groupe de Binza » et leurs descendants rassemblés au sein du « Groupe de Genève », sont soutenus et soudoyés par les mêmes commanditaires qui ont assassiné P. Lumumba, leader Noir le plus célèbre du 20ème Siècle selon Hélaine Tournaire et Robert Bouteau, l'unique Noir au monde qui n'a pas été colonisé selon Tchikaya U Tam'si, écrivain et poète du Congo Brazzaville. Parlant de Lumumba, Collette Braekman, journaliste Belge, n'a-t-elle pas écrit que les Belges auraient dû être fiers d'avoir formé dans leur colonie P. Lumumba, le Noir le plus célèbre du 20ème Siècle, autodidacte incomparable et inégalable.

Félicitations à la CENI

La Côte d'Ivoire, pays qui a une superficie de 320.763 Km², vient d'organiser deux élections législatives nationales et provinciales pour 6.500.000 électeurs sur une population de 24 millions d'habitants avec un coefficient multiplicateur de 3,69 soit 24 : 6,5 = 3,69. Pour les deux scrutins, la Commission Electorale de la Côte d'Ivoire a manipulé 13 millions de bulletins de vote, soit 6.500.000 électeurs x 2 scrutins. Le nombre d'abonnés de la téléphonie cellulaire en République démocratique du Congo s'élève à 35 millions en 2017, supérieur à la population de la Côte d'Ivoire qui s'élève à 24 millions d'habitants.

Après le traitement qualitatif du fichier électoral de la République Démocratique du Congo, la CENI organise simultanément trois élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales pour 40.024.897 électeurs sur une population estimée à 80 millions d'habitants. Certes, comparaison n'est pas raison dit-on, mais si l'on n'appliquait le coefficient multiplicateur de la Côte d'Ivoire sur les électeurs Congolais, on obtiendrait pour la République Démocratique du Congo la population de 147.691.869 habitants, soit 47.024.897 x 3,69.

On peut affirmer sans exagération que la population de la République Démocratique du Congo a atteint 100.000.000 d'habitants et que la CENI va manipuler le 23 Décembre 2018 120.074.691 bulletins de vote, soit 40.024.897 électeurs x 3 scrutins sur une superficie de 2.345.095 Km² soit 7,31 fois supérieure à celle de la Côte d'Ivoire. Organiser des élections à trois scrutins pour 40.024897 électeurs qui mettent en compétition 21 candidats à la présidentielle pour 1 siège ; 15.358 candidats à la députation nationale pour 500 sièges et 19.640 candidats à la députation provinciale pour 715 sièges, d'une part ; et gérer 75.563 Bureaux de vote ; 21.699 Centres de vote ; 179 Centres Locaux de compilation ; 452.520 Membres des Bureaux de vote et de dépouillement ; 105.257 Machines à voter ; 49.871.580 Bulletins de vote ; 1.662.386 Fiches, PV de vote et de dépouillement, d'autre part ; est une gigantesque tâche et une très lourde responsabilité.

Quant au sait que les colonisateurs belges n'ont pas organisé les élections sur toute l'étendue du territoire national en 1960, il y a lieu de féliciter tous les Responsables de la CENI pour le travail de titan qu'ils sont en train de réaliser et qui font la fierté de tous les Congolais. Depuis que le Président Joseph Kabila a donné l'exemple en respectant la Constitution alors qu'il est encore très jeune, la République Démocratique du Congo est devenu le centre d'attraction de toute la planète terre qui envoie des bonnes nouvelles. Le monde entier observe le processus électoral en cours. Soutenons la CENI pour la réussite totale de ce processus le 23 Décembre 2018. La réussite totale de ce processus électoral effacera l'opprobre jetée sur le pays par le tristement célèbre « Groupe de Genève ».

Tous les congolais attendent impatiemment la passation civilisée de pouvoir entre le nouveau Chef de l'Etat qui sera élu le 23 décembre 2018, c'est-à-dire, le Chef de l'Etat entrant et le Chef de l'Etat sortant, comme ils attendaient la date du 30 juin 1960 marquant la proclamation de l'indépendance du Congo qui a été fêtée pendant trois jours. Pour ce faire, tous les congolais sont invités à soutenir la CENI. Car, Kimpa Vita, Ngongo Leteta, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, M'zee LD Kabila et Antoine Gizenga, tous soutiennent la machine à voter

République des calomniateurs

En 1960, les missionnaires catholiques soutenus et soudoyés par les colonisateurs et les néo-colonialistes, ont diabolisé P. Lumumba en le traitant de muwuta, d'illettré, d'escroc, de sauvage, d'Anti-christ, de sataniste, de communiste, de primitif, d'agent d'exécution de Moscou qui a vendu le Congo aux Russes. En 2018, ils traitent Joseph Kabila de médiocre et de sataniste. Au regard du bilan largement positif, du Président Joseph Kabila, on peut conclure que tous les leaders Noirs Congolais rejetés par les missionnaires catholiques et leurs commanditaires impérialistes sont ceux qui incarnent les aspirations de leurs peuples. Ils sont les meilleurs leaders. En Juillet 1960, P. Lumumba fut reçu avec honneur par 19 coups de canon à la Maison Blanche et logé à Blair House. Il fut le premier leader Noir à avoir bénéficié de ce privilège. Les missionnaires catholiques ont violemment réagi contre cet honneur réservé à Lumumba dans leur Journal La Libre Belgique. Après l'assassinat de Lumumba, le même Journal a reconnu qu'il fut le meilleur parmi les politiciens congolais et que Lumumba n'était pas communiste, mais il était un nationaliste qui aimait son pays, le Congo.

Ci-après, la réaction virulente de la Belgique contre les dix-neuf coups de canon tirés à la Maison Blanche en l'honneur de Patrice Lumumba et son séjour à Blair House

La case de l'oncle Patrice

J'ai rencontré hier soir deux Américains pas tranquilles. Deux vrais amis. Parce qu'ils vivent en Belgique. Ils perçoivent correctement et vivement ce que nous ressentons ici depuis que l'artillerie américaine a tiré des coups de canon en l'honneur de Lumumba au lieu de lui tirer tout de suite un chèque sans canon. Ils m'expliquaient que Lumumba n'avait eu droit qu'à dix-neuf coups de canon. Le Roi des Belges lui, l'an passé, eut les honneurs de vingt-et-un coups. Nuance !

Entre Lumumba et le Roi des Belges - dans la pensée américaine - s'étend l'épaisseur de deux coups de canon tirés à blanc. A blanc, signe supplémentaire de la délicatesse américaine à notre endroit. Du point de vue diplomatique, ce tir à blanc revêt une importance dont il est impossible que les Belges ne tiennent pas compte dans leur appréciation de l'attitude américaine. On apprécie.

On apprécie, en Belgique, que le Secrétaire d'Etat Américain, successeur de M. Foster Dulles, se soit rendu à l'aéroport de Washington pour recevoir Lumumba, lui serrer longuement et cordialement la main. La chaise électrique pour Caryl Chessman qui avait probablement « pas sûr » violé une ou deux dames américaines. La cordiale poignée de main au nègre qui porte la responsabilité d'un nombre indéterminé de viols de femmes belges, de religieuses belges, d'épouses de missionnaires américains. On apprécie dix-neuf coups de canon, et les honneurs militaires pour un nègre premier ministre ( ?) d'un soi-disant Etat dont l'armée, après avoir décidé de se rebeller contre son Premier ministre, retourna et concentra son tir sur les femmes de peau blanche. On apprécie.

Quand je pense que Patrice Lumumba couche à Blair House, croyez bien que je ris. Blair House est une belle vieille demeure située en face de la Maison Blanche. A Blair House résident les hôtes d'honneur du Gouvernement américain. Le Prince régent de Belgique résida à Blair House. Le Roi de Belges aussi, l'an dernier, M. Paul-Henri Spaak aussi, dont je revois le lit interdit à des millions de Noirs américains de manger un sandwich dans les restaurants ou ils sont légalement réputés indésirables et quand les courageux collégiens noirs de Little Rock se font lapider par la joyeuse jeunesse américaine de peau blanche.

On me dit que Lumumba ne verra pas le président Elsenshower. C'est dommage pour le président. On m'assure que Patrice n'a pas eu les honneurs du tapis rouge ; qu'il a littéralement forcé la porte du gouvernement américain, avec l'appui des ambassades afro-asiatiques ; qu'après tout, il est Premier ministre d'un Etat avec lequel le gouvernement de Washington a noué des relations diplomatiques ; qu'il est d'usage qu'un chef de gouvernement soit reçu aux Etats-Unis, pour sa première visite, avec les honneurs réservés à Patrice. Bien. Signalons un changement d'adresse ; la correspondance destinée à Lumumba, Patrice, ne doit pas être expédiée à la Case de l'oncle Tom, mais à Blair House, Washington D.C., U.S.A.

J'entends, autour de moi, des Belges écœurés répéter que les Américains paraissent s'évertuer, depuis quelques mots, quelques années, à écœurer successivement leurs amis occidentaux. J'entends beaucoup de monde, en Belgique, s'interroger sur le point de savoir ce que nous fichons encore au sein de l'O.T.A.N., étant donné que nous n'y avons jamais fichu grand-chose, sauf payer très cher l'honneur d'y servir au grade de caporaux de deuxième classe. J'entends mes proches se demander ce que la Belgique fait encore au sein des Nations-Unies si les Nations-Unis appuient leur puissance tutélaire sur les sous-développés ou les communistes. J'entends nos gens grincer à la pensée qu'il leur faudrait encore dépenser vingt-cinq centimes pour aider un peuple qui serait piloté par Patrice Lumumba. Je les entends gronder de fureur à l'idée que les Nations-Unies puissent pourrir le Katanga, lequel se manifeste comme l'un des derniers bastions de l'Occident en Afrique centrale. Quant au gouvernement belge, ce qu'il encaisse est épouvantable.

Charles de Gaulle résida récemment à Blair House, ainsi d'ailleurs que Khrouchtchev. Il y a à Blair House, des salons délicieux, une argenterie massive des cristaux féériques. Il y a une vieille dame qui prend soin du visiteur. Elle est de peau blanche. Pourvu que rien ne fut arrivé. Mais si je ris tellement à la pensée que P. Lumumba couche à Blair House, ce n'est pas tant par ce que je connais Lumumba et que je le vois, par l'imagination, se vautrer (barbe dessus ou barbe dessous, peu importe) dans les draps du Roi de Belges, de Charles de Gaulle et de Khrouchtchev, c'est parce que je connais les noirs américains pour avoir vécu deux mois parmi eux, cherchant à connaitre leur souffrance. Lumumba, sauvage escroc, couche à Blair House quand des millions de Noirs américains sont rejetés au fond des autobus, derrière la barrière de couleur, sous prétexte qu'ils puent. L'odorant Patrice couche à Blair House, caressé par Mrs Herter (laquelle n'expose patriotiquement) cependant que des millions de Norris américains croupissent dans la misère la plus sordide, dans l'exil social le plus cruel. Patrice Lumumba couche à Blair House quand il est légalement interdit.

Il me semble que nous devrions, la tornade passée (la petite secousse passée, dirait M. Eyskens), réviser intégralement notre mécanique intellectuelle et sentimentale. Nous dire, par exemple, que si les Américains tirent le canon en l'honneur de Lumumba, c'est qu'ils n'éprouvent plus la moindre raison de ménager nos sentiments. Plus de Congo belge, partant plus de Belgique. Pourquoi l'Amérique s'embarrasserait-elle encore de la préoccupation de plaire ou de déplaire à une Belgique réduite à l'état de petit pan de verdure sur la carte de l'Europe ? Il faut se faire l'idée que la Belgique est devenue une sous-préfecture bien usée, en pleine ménopause. Se faire une raison et ne point nous tarder sous peine de ridicule. A moins qu'ils ne sauvent l'honneur par un acte, il va rester aux Belges la joie du tricot et de la passementerie. S'il en allait ainsi, nous pourrions nous adonner en paix à notre canasta nationale : les problèmes linguistiques. La Belgique, soudainement vieille, ne serait plus qu'un tout petit hospice, très bon marché.

Il faut savoir vieillir dans la sérénité, se ratatiner sans révolte.

Journal « La Libre Belgique du 14 Février 1961 »

Source : Piere Halen et Janes Riesz

PATROCLE.

