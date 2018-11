Congo-Kinshasa: 20ème anniversaire - JED a fait du chemin et n'a cessé de grandir, de se renforcer

«En 20 ans, JED a fait du chemin et n'a cessé de grandir, de se renforcer. Mais, ce chemin est aussi un véritable parcours des combattants.

Car, rappelez-vous, JED a vu le jour au lendemain d'une libération, celle de l'AFDL, qui avait tendance à déraper vers une dérive totalitaire. Ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour commémorer le début d'un combat, le fruit de 20 ans de résistance, d'engagement et des sacrifices consentis pour rester digne des idéaux que les pères fondateurs s'étaient fixés et nous ont laissés. A savoir : protéger à tout prix les droits pour les journalistes d'informer en toute liberté et celui du public d'accéder à une information toute aussi libre et diversifiée», mot des circonstances du Secrétaire Général de Journaliste en Danger, Tshivis Tshivuadi, à l'occasion de la 20ième bougie de cette structure.

Cette manifestation qui a réuni les hommes et les femmes des médias a eu lieu au siège même de JED, sis avenue Nyembo n° 21 à Gombe.

Une Réputation certifiée pour JED

Après avoir connu des moments de haute tension, d'incertitude, des morts au sein de l'organisation et même des cas d'exil, JED reste la seule structure de défense des journalistes qui s'affirme. Enfin, la patience paie, dit-on. Rien ne sert de courir- il faut partir à point. JED a atteint, sans nul doute, sa phase de maturation. Autrefois dans l'anonymat, Journaliste En Danger devient aujourd'hui la voix des sans voix.

Fille aînée de la défense du monde journalistique, bien que née dans un contexte de turbulence et d'incertitude, cette structure d'envergure internationale fait désormais peur.

Créer jadis pour faire du bruit chaque fois que la liberté de la presse était enfreinte, menacée ou troublée, la maison commune des journalistes s'investit dorénavant pour la transformation de la société. Entendez, le développement et la construction d'une société démocratique où les gens peuvent exprimer leurs idées en toute liberté sans être inquiétés. "Le combat de JED a dépassé aujourd'hui, 20 ans durant, une lutte corporative ; le combat de JED s'inscrit désormais dans un combat politique où le journaliste est considérer comme le chien de garde de la vie en société", dixit le Secrétaire Général.

Sécurité des journalistes et leur indépendance en temps électoral

La mère gardienne de la vie, la liberté ainsi que l'épanouissement de la presse possède désormais une parcelle de pouvoir dans les grandes questions de la nation, parmi lesquelles le processus électoral. L'anniversaire de JED, en réalité consommée depuis le mardi 20 novembre 2018, coïncide avec le lancement officiel de la campagne électorale en RDC. C'est donc une occasion majeure pour cette organisation de donner son mot sur l'évolution du processus électoral.

Par l'entremise de son Secrétaire Général, M. Tshivis, JED dénonce l'implication abusive des hommes politiques dans le monde médiatique et demande par la même occasion une libéralisation des médias ainsi que la démocratisation de l'espace médiatique sur toute l'étendue de la République. Car, sans ces conditions, à l'en croire, les médias ne sauraient rendre compte des faits de manière responsable.

Remerciement aux partenaires

«Deux décennies d'existence mais surtout de combat, vous étiez nombreux à accompagner cette structure par des idées, des conseils, des matériaux, des secours en temps difficile. En ce jour, nous estimons avoir tout dit», déclare l'orateur du jour. Avant d'ajouter : "Nous avons choisi ce moment pour vous dire merci à tous de votre soutien qui nous a permis de tenir. Je cite M. Didier Mumengi, Ministre des médias honoraire et Ambassadeur de dépénalisation des délits de presse ; les ambassades de France et Belgique pour leur accompagnement idéologique et matériel. Je réitère toute ma considération aux partenaires et bailleurs des fonds qui nous ont fait confiance durant toutes ces années. Il s'agit d'Afrique intérims et l'USAID. A l'Union Européenne, free press, reporters sans frontières, coopération suisse, l'Unesco et Wallonie Bruxelles nous les remercions pour leur main inconditionnelle tendue à JED chaque fois en cas de nécessité. Certains d'entre eux se révèlent être nos défenseurs au près des bailleurs et même sur la face du monde", a précisé le SG de JED à cette occasion.

A cette cérémonie, il convient de le souligner, plusieurs figures de la presse ont marqué leur présence et nombreux ont témoigné du soutien de JED au cours de leur carrière.