Congo-Kinshasa: Tout en souhaitant un ministère fructueux à Mgr Fridolin Ambongo, l'Abbé Recteur Emmanuel Eyenga signe son grand retour à l'IFAD !

«Pour nous, chrétiens, la messe c'est le plus grand privilège de l'homme sur la terre. Et cette eucharistie, nous la plaçons sous le signe de l'Esprit-Saint [... ] Cette célébration a lieu la veille de la solennité du Christ-Roi de l'univers.

Le jour même où nous aurons la joie d'accueillir, pour l'inauguration de son ministère, le nouvel Archevêque Métropolitain de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo. Ce sera aussi, pour nous, l'occasion de rendre grâce à Dieu et de demander au Seigneur de lui accorder un fructueux ministère». C'est en ces termes que l'Abbé Recteur Emmanuel Eyenga Liongo Djoli a introduit la célébration eucharistique marquant son grand retour à l'Institut Facultaire de Développement (IFAD) après avoir été contraint à une année sabbatique. En cette matinée du samedi 24 novembre 2018, sur avenue Saio dans la commune de Kasa-Vubu, la bibliothèque ou salle de lecture de cet établissement catholique a accueilli des membres du corps académique, scientifique et ouvrier, des étudiantes et étudiants et quelques invités venus participer à une messe rythmée par la magnifique chorale de l'IFAD. Mémorable journée !

Dans son mot d'homélie pathétique, l'Abbé Emmanuel Eyenga a reconnu qu'il y a encore quelques mois, il lui était presqu'impossible de s'imaginer en train de célébrer cette eucharistie à l'IFAD qu'il avait quitté. «C'est que les voies de Dieu sont insondables. Il a plu à la hiérarchie de me faire revenir ici, à la tête de cette institution que nous avons engendrée dans la douleur et presque dans l'indifférence et qui, aujourd'hui, commence à porter des fruits. C'est une raison pour moi de rendre grâce à Dieu», a-t-il déclaré en toute humilité. Le Professeur Eyenga a informé l'assistance que des nombreux messages de félicitations ont afflué à l'occasion de ce «retour à la normalité» qu'il ne considère pas comme une promotion. «Je ne brandis pas la palme de victoire en pensant revenir ici en ingénieur des travaux finis. Mais, je reviens pour continuer et porter à son plus grand épanouissement cette œuvre-là que nous portons à cœur». C'est ainsi qu'il conçoit sa nouvelle mission.

Le Recteur de l'IFAD s'est dit très heureux de saluer aussi la nomination du nouveau Secrétaire Général Administratif, l'Abbé Pérenne Musimu, qui vient renforcer l'équipe dans le domaine de la gestion afin que cette institution réponde à l'image que tout le monde attend d'elle. Grâce à une volonté farouche de réussite, l'IFAD que dirige de main de maître Emmanuel Eyenga, est devenu aujourd'hui une véritable pépinière «des compétences polyvalentes livrables clé en main», un creuset du savoir pour le développement durable. Parce que quand on dit IFAD, on pense inévitablement à l'Abbé Emmanuel Eyenga, son inamovible Recteur. C'est qu'une très large majorité des Congolais est unanime pour reconnaître à ce prêtre catholique de l'Archidiocèse de Kinshasa, enseignant d'université, homme dévoué et passionné de la culture de l'excellence, son intuition et son rôle déterminant dans la relance effective et le rayonnement de l'IFAD.

Par ailleurs, 2018 c'est l'année jubilaire à l'IFAD qui, au mois de décembre prochain (dans quelques jours), va totaliser 25 ans d'existence. Ce dimanche 25 novembre au Stade des Martyrs à Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo Besungu succède au Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya comme Archevêque Métropolitain de la province ecclésiale de Kinshasa. En cette même période, la RD Congo vivra un autre grand événement : la tenue des élections combinées, la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales, le dimanche 23 décembre prochain. Des turbulences sont donc prévisibles pendant cette campagne électorale serrée. «Quoi de plus normal de recommander cette année académique au Seigneur pour lui demander le don de l'Esprit afin qu'Il nous guide», dixit Emmanuel Eyenga.

Le Recteur a rappelé que l'IFAD est l'une des rares institutions qui vient d'ouvrir l'année académique 2018-2019 avec une messe à l'Esprit-Saint. Il a notamment fait allusion au débrayage des professeurs de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) qui a suscité des violentes émeutes à la base de la mort de quelques étudiants.

Dans sa conclusion, l'Abbé Recteur Emmanuel Eyenga Liongo Djoli a invité chacun et chacune à laisser des traces indélébiles au cours de son passage à l'IFAD, à participer à son œuvre de création. Aux étudiants, il a insisté sur le devoir d'Etat qui est le leur, à savoir : les études, la discipline autour de cet idéal et, surtout, la conscience environnementale. La messe est dite. Tout est bien, qui finit bien.