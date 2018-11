Congo-Kinshasa: Campagne électorale / CENI-CSAC - Les mesures d'application présentées à la presse

Compte tenu du changement de contexte sociopolitique et celui du cadre légal qui a connu certaines innovations dans les lois essentielles, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) ont mis sur pieds une commission Interinstitutionnelle afin de mettre à jour les mesures d'application de la Directive du CSAC N°CSAC/AP/002/20015 du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias.

La mise en place de cette commission interinstitutionnelle est également consécutive à la campagne électorale 2018 lancée mercredi 21 novembre 2018 au Palais du peuple à l'occasion de la réunion du Comité de liaison de la CENI avec les acteurs politiques. La conférence de presse conjointe de ce samedi 24 novembre 2018, à la Maison des élections, a permis aux Rapporteurs de ces deux institutions d'appui à la démocratie de faire un rapport succinct des travaux de relecture de cette directive relative à la campagne électorale à travers les médias.

«Seuls quelques articles ont connu un amendement, le reste a gardé son originalité», a souligné le Rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba Mulumba N'galula avant de noter quelques réflexions personnelles suivantes : les élections sont par essence un conflit mais un conflit organisé, conformément aux textes légaux et réglementaires. Les élections sont comparables au feu avec lequel on peut préparer des menus délicieux pour alimenter le corps humain, c'est-à-dire, la démocratie et le développement d'un pays et, avec le même feu mal utilisé, on peut brûler toute la nation. Dans un contexte électoral, les médias peuvent servir autant des citernes d'eau pour éteindre le feu plutôt que des bidons d'essence pour l'enflammer.

C'est le Rapporteur du CSAC, Madame Chantal Kanyimbo qui fait la lecture intégrale de la Décision N°CSAC/AP.013/2018 du 23 novembre 2018 portant mesures d'application de la Directive du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication N°CSAC/AP/002/20015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias.

Parmi les nouveautés de ces mesures d'applications, il y a la prise en charge des médias en ligne et la possibilité qu'ils suppléent au service public ; la mise en place par le CSAC d'une Commission de Vigilance de l'Ethique Electorale à travers les Médias (CVEEM) chargée de veiller à l'application des textes légaux et réglementaires en vigueur pendant la période de la campagne électorale. Ces mesures d'application fixent en outre à 48 heures le début des enregistrements des émissions de campagne électorale après tirage au sort, d'une part, et à trois tranches de 30 minutes chacune pour le passage des candidats dans les médias publics, d'autre part. Il est à noter également que les interventions des candidats Président de la République pour la campagne électorale, suivant le tirage au sort organisé par le CSAC, sont diffusées sur les antennes de la radio et de la télévision des médias publics du 29 novembre au 21 décembre 2018.

Cette conférence de presse conjointe CENI-CSAC a mis en exergue la difficulté de la gestion des réseaux sociaux en période de campagne électorale. Il a également été discuté avec les journalistes invités les mesures concrètes prises pour garantir l'équité et l'équilibre dans l'accès aux médias publics de même que la problématique de l'affichage des supports de campagne dans les lieux interdits comme les édifices publiques, les écoles, etc.

Le CSAC a annoncé le déploiement en province des équipes de coordination provinciale avec le plein pouvoir de régulation, quant à ce.