Congo-Kinshasa: Violences sexuelles - Combattre la stigmatisation à travers le film

La guerre qui sévit à l'Est de la RDC depuis une décennie n'a pas eu comme retombées que des cas des déplacés, des milliers des morts. Mais bien plus, des viols à répétition, très souvent commis par les miliciens sur les filles et femmes de cette partie du pays.

Ce phénomène plus qu'honteux n'a pas du tout laissé indifférente l'opinion tant nationale qu'internationale. Plusieurs langues dénoncent avec toute énergie ces atrocités liées à la guerre et nombreux acteurs des organisations nationales ainsi qu'internationales se sont penchées sur la question et essaient, nuit et jour, de lutter pour trouver les voies et moyens afin d'éradiquer ce fléau. Ainsi, le gouvernement britannique a organisé un festival du film dénommé «Fighting Stigma trough Film», en anglais. Ce festival est une initiative de Prévention des Violences Sexuelles dans les zones des conflits et s'est tenu à Londres le 23 novembre pour se terminer samedi 24 novembre 2018. C'est ainsi que le Dr Murton, Ambassadeur de sa Majesté Britannique à Kinshasa a, lui aussi, organisé, dans sa résidence, la projection d'une séquence des trois films congolais qui seront présentés à ce festival.

En effet, il s'agissait de discuter avec quelques panelistes sur les violences sexuelles observées dans l'Est du Congo, de discuter sur les mesures de lutte contre leur impunité, sur la poursuite des auteurs et la réhabilitation des victimes.

Dans son petit discours de bienvenue, l'Ambassadeur Britannique a révélé que le Dr Denis Mukwege, premier détenteur congolais du prix Nobel de la paix, grâce à son intervention auprès des femmes violées, à l'Est de la RDC, allait participer au festival du film à Londres et donnera une voix congolaise forte aux débats. Mais, il y a beaucoup d'autres voix congolaises qui travaillent dur pour partager leurs expériences et pour mettre fin à la culture d'impunité qui entoure la violence sexuelle dans les conflits, a-t-il précisé.

«Un film a le pouvoir unique d'exprimer et de partager, au-delà des barrières linguistiques, les expériences d'autres cultures. Ceci promeut la compréhension et incite les autres à agir. Angelina Jolie, une des co-fondatrices de cette initiative, a aidé à le mettre en place. Ce partenariat entre la diplomatie et Hollywood répand le message à travers le monde», a expliqué le Dr John Murton.

S'agissant du panel, 4 intervenants et acteurs dans la lutte contre la stigmatisation et le rejet des victimes ont donc réagi. Il s'agissait de Mme Stella Yanda, consultante à l'Organisation Internationale 8 mille Initiatives ; Dr Sadiki, juriste et acteur économique et social en cette matière ; Mme Claudine qui s'occupe de la prise en charge judiciaire locale des victimes et, enfin, Mme Nadine Saïba, juriste acteur international en matière judiciaire. Tous ont expliqué succinctement, chacun selon sa formation, l'idée force de sa mission.

Les crimes de viol avérés laissent des grands vides dans la vie des victimes. Les problèmes évoqués par les spécialistes étaient, entre autres, la stigmatisation des ces dernières qui, après avoir subit cette bestialité, étaient rejetées par leurs propres familles ou leurs maris, pointées du doigt. Cela a été démontré dans les deux courts métrages projetés par l'Ambassadeur. Conséquence : la peur et la honte de dénoncer les auteurs. D'autres, par ailleurs, ont peur de part la position de l'agresseur qui est si puissant. Cela fait que ses femmes sont totalement exclues de la société. Ce qui a même poussé certaines au suicide. Pourtant, les auteurs sont souvent impunis et circulent librement, continuent à multiplier leurs crimes. Pour Mme Saïba, le manque de connaissance de leurs droits, la difficulté d'accéder à la justice, le coût même et la partialité dans le procès sont là les défis majeurs auxquels sont souvent confrontées les victimes de viol. Sans compter le fait que la plupart refusent catégoriquement de se présenter par peur des brimades.

Que faire ?

Les réseaux des acteurs internationaux et nationaux pour la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits ont beaucoup réfléchi et mis en œuvre des stratégies qui semblent marcher, entre autres, sensibiliser les victimes sur le plan juridique pour leur appendre leurs droits, leur apporter une prise en charge psycho-sociale afin de les déstresser et les réinsérer dans la société, voire économiquement pour une autonomie financière adéquate, chose qui pourra les occuper et leur éviter la dépendance.

L'Ambassadeur Britannique a confié que, malgré le désengagement à l'Union Européenne, à travers le Brexit, la Grande Bretagne promet de mettre à côté la politique de l'isolation et s'occupera dans la mesure du possible de tous les problèmes régionaux en l'occurrence celui de la RDC. Ce film a également été le fruit du partenariat de la Grande Bretagne dans le processus électoral en cours. «Nous n'avons aucune influence sur les élections en RDC, mais nous les accompagnons juste dans ce processus électoral et donc, nous voulons qu'il se passe dans un climat plus que paisible. C'est la raison de notre lutte contre toute forme de violence dans le pays et plus pratiquement à l'Est», a conclu M. John Murton. Une initiative à saluer car, cette prise en charge a beaucoup aidé les bénéficières et les cas des viols a sensiblement baissé notamment, à l'Est de la RDC. Sommes toutes, cette projection et ce panel des discussions ont éclairé les esprits face aux points d'interrogation qu'avaient les participants avant ledit atelier. Juste à la fin, tous les acteurs tant du réseau que d'ailleurs ont pris l'engagement de continuer avec des réflexions et des contributions aux journées suivantes, car les discussions devraient durer plus ou moins 5jours.