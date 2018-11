Congo-Kinshasa: Législatives 2018 - Menji Kabwe Stanis dévoile son équipe !

C'est le samedi 24 novembre dernier que Menji Kabwe Stanis, candidat aux législatives nationales, plus précisément dans la circonscription électorale de la Lukunga, a lancé sa campagne électorale.

L'homme ayant une grande vision et luttant pour la conquête d'un siège au Parlement, a tout de même, par cette occasion, dévoilé son équipe de campagne. Cette dernière, dans le but de faire les choses autrement, est composée d'une vingtaine de cellules. "Il s'agissait du lancement de notre de notre campagne. Nous avons voulu que ledit lancement se fasse à travers la publication de notre équipe de campagne. C'est vraiment une équipe costaud. Nous l'avons voulu ainsi parce que la circonscription est vaste, mais aussi le travail à faire est vraiment âpres... ", a indique le numéro 485 de la circonscription de Lukunga. Il s'avère important de souligner d'ores et déjà que cette cérémonie s'est tenue à l'école "To me school".

Les cellules de campagne électorale de Menji Kabwe Stanis sont désormais sorties du carquois. Elles sont cependant lancées dans tout le district de la Lukunga comme les renards de Samson pour débroussailler le champ de Philistins. Il s'agit de la cellule de planification et stratégie ; mobilisation et suivi de cellule de base ; finances et logistique ; sécurité et vigilance ; communication... Toutes, ayant une seule mission primordiale, celle de sensibiliser la population pour un choix judicieux, a-t-il précisé.

Sur la même ligne d'orientation, une panoplie de stratégies est peaufinée et mise sur pieds. Et, cet aspirant locataire d'un siège au Parlement n'a guère, pour des raisons confidentielles, dévoilé lesdites stratégies à la perche de votre Rédaction.

Pas de recul

Motivé par l'ardent désir d'apporter le changement dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne la jeunesse, Menji Kabwe Stanis, tout au long de son adresse, fait une souvenance afin de justifier le pourquoi de son dépôt de candidature: "Ma première motivation, c'est l'idée du changement. La RD. Congo, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, a connu quelques mutations avec une avancée positive. Nous voulons représenter ce peuple pour apporter un changement. Le cas des jeunes ayant fini leurs études sans emploi, nous serons leur porte-parole pour un changement effectif... ", s'est-il exprimé.

Dans la même lignée, présentant son projet de société, le candidat du changement, se dit-il, militera pour financer les projets des jeunes afin de mettre un terme au chômage, au-delà de sa première mission de législateur.

Vocifération

Dans sa chute, l'ancien Coordonateur des étudiants de l'Université Pédagogique Nationale-UPN-, par son expertise de représenter la jeunesse dans presque tous les niveaux et circonstances, lance un vibrant appel à un soutien tous azimuts à sa candidature. Et, promet-il que la prochaine phase est réservée à la descente sur terrain.