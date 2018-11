Algérie: "Mackbett" au théâtre de Tizi-Ouzou - Un spectacle fortement appréciée par le public

Tizi-Ouzou — La pièce théâtrale "Mackbett" (de William Shakespeare, réécrite par le dramaturge roumain Eugène Ionesco) mise en scène par Ahmed Khoudi a été présentée, samedi au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, devant un public qui l'a fortement appréciée, a-t-on constaté.

Cette pièce produite par le Théâtre national algérien Mehieddine Bachtarzi, et qui traite de la soif de pouvoir et des moyens mis en branle par l'homme pour s'emparer du pouvoir allant jusqu'à tuer les personnes qui lui sont les plus proches, a été jouée par 9 comédiens de l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et éd l'audio visuel de Bordj El Kiffan, issus de puiseurs wilayas du pays.

Elle met en scène l'histoire de deux généraux qui complotent contre leur roi "dictateur" Duncan pour le renverser et s'emparer du trône.

Deux généraux fidèles au roi, Banco et Mackbett, réussiront à faire échouer ce complot mais finissent eux aussi par convoiter le trône et parviennent à tuer le roi. Dans cette folle course au pouvoir Mackbett tue son très porche ami Banco, qu'il soupçonne de comploter contre lui mais Mackbett sera lui aussi assassiné par le fils de Banco.

Pour cette tragi-comédie d'environ deux heures, jouée en arabe dialectal, le metteur en scène, a fait le choix d'une scénographie très légère faisant l'économie du décor. "Nous avons essayé de passer un message mais aussi de divertir, d'où le choix de la dérision et du grotesque un peu caricatural, car c'est ce qui fonctionne le mieux avec le public algérien qu'une tragédie noire" a indiqué, Ahmed Khoudi à la fin du spectacle.

Pour "tirer des comédiens le maximum de ce qu'ils peuvent donner" le metteur en scène a laissé une grande liberté "contrôlée" aux comédiens "pour leur donner du plaisir à jouer afin qu'à leur tour ils puissent offrir beaucoup de plaisir au public", a souligné M. Khoudi. Mackbett, dont la scénographie est signée Slimane Bedri, est un spectacle riche et diversifié, ou la danse, la simulation de batailles, le jeu parfois très physique des comédiens ainsi que leur mimes et gestuelles très expressives, font de cette pièce, un spectacle à voir et à revoir.

Cette pièce sera jouée encore demain (dimanche) et aprés-demain (lundi) au théâtre de Tizi-Ouzou, puis elle sera présentée mardi à Bejaïa, avant d'être jouée dans les villes d'El Eulma, Constantine et Annaba. En Outre elle participera National du théâtre professionnel, a indiqué M. Khoudi.