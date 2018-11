Algérie: Salon régional de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Sétif - 30 entreprises participent à la 4è édition

Setif — Pas moins de 30 entreprises publiques et privées participent à la quatrième édition du Salon régional de l'emploi de Sétif, a indiqué samedi le directeur général de l'Institut de Management, business international (MBI), Mohamed Yahiaoui, organisateur de cette manifestation.

La même source a affirmé, dans une déclaration à l'APS, en marge de l'ouverture de la 4ème édition de ce Salon, de deux jours, abritée par la Maison de la culture "Houari Boumediene", que cet événement est une occasion de créer de nouveaux emplois et projets et d'échanger des idées dans le monde de l'emploi et l'entrepreneuriat.

M.Yahiaoui a ajouté que cette édition a enregistré, au premier jour de son ouverture, la venue d'environ 1000 demandeurs d'emploi et porteurs d'idées au niveau des 30 stands des différentes entreprises économiques, proposant des postes d'emploi, à l'instar de l'entreprise "Safsar", le groupe "Khenfri", "SAC Ceram" et l'unité de ciment d'Ain Kebira relevant du complexe GICA, et Brandt.

L'objectif des organisateurs de la manifestation est d'arriver à placer 300 étudiants et décrocher 800 stages de formation au profit des jeunes dans divers domaines techniques tels que la mécanique, l'électricité, la maintenance industrielle, la programmation numérique de machines et autres spécialités retenues en fonction des exigences du marché du travail et de l'entrepreneuriat.

De son côté, le responsable de l'agence de wilaya de l'emploi, Salah Eddine Maârcha, a affirmé à l'APS, que cette agence a enregistré durant la période comprise entre janvier et le 31 octobre 2018, pas moins de 36 901 demandes d'emploi contre 21 242 offres d'emploi, dont 76% dans le secteur privé, 15% dans secteur public et 9% émanant du secteur étranger, se soldant par le recrutement de 17 722 étudiants au cours de cette même période.

Au cours de cette manifestation, Rabiê Harkati, responsable de l'agence spécialisée emploi cadres supérieurs de Sétif, a révélé que ses services qui regroupent 11 wilayas, à savoir Sétif, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Bejaia, M'sila, Batna, Mila, Khenchela, Constantine, Oum El Bouaghi et Skikda, ont enregistré au 31 octobre de la même année, 607 demandes d'emploi cadres, contre 433 offres d'emploi et 374 placements au cours de la même période, alors que 59 offres d'emploi cadres sont en cours d'étude.

Ce Salon est organisé, à l'initiative de l'Institut de Management, business international de Sétif, en coordination avec le forum des chefs d'entreprises (antenne locale) et divers dispositifs de soutien à l'emploi (Anem, Cnac, Angem, Ansej), en plus de la présence de la Banque d'Algérie, le CPA et la CNEP notamment, sous le slogan "Transformation numérique des entreprises".